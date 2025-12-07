विज्ञापन

फरहाना भट्ट की हुई बिग बॉस 19 के टॉप 3 में एंट्री? लेकिन इस एक हिंट से फैंस हुए परेशान! नहीं जीतेंगी शो?

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के प्रोमो को देखने के बाद फैंस ने एक चीज नोटिस की है, जिसके बाद  कह रहे हैं कि फरहाना भट्ट सलमान खान के शो की विनर नहीं बनेंगी. 

नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले जियो हॉटस्टार पर शुरू हो गया है. शो के मेकर्स एक के बाद एक प्रोमो शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के लेटेस्ट अपडेट्स देने वाले बिग बॉस तक ने बताया है कि सीजन के टॉप 3 गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे हैं. लेकिन इस गुड न्यूज के बीच फैंस ने एक चीज नोटिस की है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि फरहाना भट्ट इस सीजन की विनर नहीं बनेंगी क्योंकि यह बिग बॉस का इतिहास रहा है. हालांकि कुछ फैंस का कहना है कि फरहाना की जीत के साथ इतिहास बदलेगा. 

दरअसल, टेलीचक्कर के इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी, हिना खान और फरहाना भट्ट की फोटो शेयर की गई है, जो कि फिनाले की है. इसमें वह तीनों ही रेड कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं. वहीं पोस्ट में लिखा गया है कि लाल कलर कभी भी बिग बॉस के फिनाले के लिए लकी नहीं रहा है. तो क्या इस सीजन में भी इतिहास रिपीट होगा. 

इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस का रिएक्शन सामने आया है. एक यूजर ने लिखा, इतिहास बदलेगा और फरहाना भट्ट विनर बनेंगी. इंशाहअल्लाह. दूसरे यूजर ने लिखा, नहीं. फरहाना लाल ड्रैस में ट्रॉफी अपने नाम करेगी. तीसरे यूजर ने लिखा, लाल उनकी आइकॉनिक ड्रैस है इस बार ऐसा नहीं होगा. चौथे यूजर ने लिखा, मुझे लगता है कि तीनों विनर मटीरियल थीं. अब देखना है कि फरहाना विनर बनती हैं या नहीं. और रिकॉर्ड हो जाएगी. पांचवे यूजर ने लिखा, इतिहास फिर नहीं दोहराया जाएगा. 

बता दें, फरहाना भट्ट का जन्म 15 मार्च 1997 को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था. कश्मीर की वादियों में पली-बढ़ी फरहाना ने बचपन से ही बड़े सपने देखे. उन्होंने अपनी पढ़ाई मास कम्युनिकेशन में पूरी की और उसके बाद दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर की एक्टिंग अकादमी से ट्रेनिंग ली. फरहाना का करियर 2016 में फिल्म 'सनशाइन म्यूजिक टूर एंड ट्रैवल्स' से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सनी कौशल के साथ काम किया. इसके बाद उन्होंने लोकप्रिय फिल्म 'लैला मजनू' में अभिनय किया और देशभर में अपनी पहचान बनाई. साल 2019 में सलमान खान द्वारा प्रोड्यूस की गई रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'नोटबुक' में फरहाना ने डॉली का किरदार निभाया.

