स्ट्रगल से भरी रही बिग बॉस 19 की फरहाना भट्ट की जर्नी, कभी सिर्फ इतने रुपये का मिला था पहला पे चेक

रियलिटी शो बिग बॉस 19 इन दिनों हर जगह छाया हुआ है. शो का फिनाले इसी हफ्ते होने वाला है और हर कोई जानना चाहता है कि शो की ट्रॉफी कौन अपने घर लेकर जाता है. बिग बॉस के फिनाले वीक में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे और मालती ने अपनी जगह बनाई है. शो में फरहाना को बहुत प्यार मिला है. वो सबसे लड़ती नजर आती हैं मगर यहां आने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है. फरहाना की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही है. आइए आपको फरहाना की जर्नी के बारे में बताते हैं.

कैसी रही है फरहाना की जर्नी

फरहाना की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही हैं. उनके जन्म से तीन महीने पहले ही उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे. उन्होंने अपने पिता को सिर्फ तस्वीरों में देखा है. फरहाना का जन्म 1997 में श्रीनगर की एक ऑर्थोडॉक्स कश्मीरी मुस्लिम फैमिली में हुआ है. अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उनकी मां 1200 पर महीने काम करती थीं.

इतने का मिला था पहला चेक

फरहाना को शुरू से ही फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग में इंटरेस्ट था. उनका पहला पे चेक 500 रुपये का था. जब उनके रिश्तेदारों को उनके फिल्मों में काम करने के बारे में पता चला था तो उन्होंने इसका विरोध किया था फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के लिए कहा था या तो फरहाना को उनकी मां के साथ शहर छोड़कर जाने के लिए कह दिया था.

इन फिल्मों में किया काम

लोगों ने लड़ने के बाद भी उन्होंने कई बड़े सितारों के साथ काम किया है. उन्होंने लैला मजनू और सिंघम अगेन जैसी फिल्मों में काम किया. इस समय वो बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं. फरहाना की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है. जब वो शो में आईं थीं तब उन्हें इंस्टाग्राम पर बहुत कम लोग फॉलो करते थे मगर अब मिलियंस में लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं. फरहाना ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है.