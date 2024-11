दूरदर्शन पर दिखेगा आत्मा का मायाजाल, भेद-भरम की इस हॉरर सीरीज को देख भूल जाएंगे सारी वेब सीरीज

Doordarshan Serial Bhed Bharam: विपुल अमृतलाल शाह के पास हर बार दर्शकों को कुछ नया और अनोखा दिखाने का खास तरीका है. उनकी फ़िल्में हमेशा ताजगी से भरी होती हैं. अब, अपने प्रोडक्शन हाउस सनशाइन पिक्चर्स और डीडी नेशनल के साथ वे एक नई और रोमांचक टीवी सीरीज़ भेद-भरम लेकर आ रहे हैं, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज़ हुआ है. विपुल अमृतलाल शाह की सनशाइन पिक्चर्स और डीडी नेशनल लंबे समय के बाद दर्शकों के लिए शो भेद भरम - रहस्यों का मायाजाल लेकर आ रहे हैं. यह शो हरकिशन मेहता के लोकप्रिय उपन्यास पर आधारित है.

भेद भरम के साथ, फिल्म मेकर अलौकिक और डरावनी शैली की खोज कर रहे हैं, जो अभी ट्रेंड में है. यह शो टेलीविजन के लिए एक ग्रैंड स्केल का वादा करता है. इस शो में यशपाल शर्मा, अतुल कुमार, गौरव चोपड़ा, ऐश्वर्या सखूजा, वैशाली ए. ठक्कर, विशाल मल्होत्रा, प्रणव मिश्रा, दिव्यांगना जैन, वाणीकी त्यागी और समीर धर्माधिकारी जैसे टेलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं. मेकर्स ने शो को इंट्रोड्यूस करते हुए एक कैप्शन के साथ ट्रेलर सोशल मीडिया पर शेयर किया है. भेद भरम का डायरेक्शन यूसुफ बसराई ने किया है, इसकी कहानी हरकिसन मेहता ने लिखी है.

Are you ready for a spine-chilling journey? Dive into #BhedBharam - Rahasyon Ka Mayajal where secrets & scares await.



Trailer Out Now#BhedBharamTrailer



Releasing on 18th November on DD National!#VipulAmrutlalShah @Aashin_A_Shah@iyashpalsharma @atulkumartct @Pranavmisshra pic.twitter.com/Jv5JWacKuW