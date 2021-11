दिव्या अग्रवाल ने घर की बालकनी में बादशाह के सॉन्ग 'Jugnu' सॉन्ग पर किया जोरदार डांस, वायरल हुआ Video

दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) ने अपना ये डांस वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Loving this trend and this song'. फैन्स भी उनके इस डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'You are literally like a jugnu for me', तो किसी ने लिखा है 'बहुत शानदार'.

दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) एक डांसर हैं और उनकी एलिवेट डांस इनसिट्रेट नाम का एक डांस एकेडमी भी थी. दिव्या अग्रवाल कई म्यूजिक वीडियो और विज्ञापनों में भी काम कर चुकी हैं. इसी के साथ वो 'एमटीवी स्पिलिट्सविला-10' में भी नजर आ चुकीं हैं. दिव्या बिग बॉस ओटीटी की विनर भी रह चुकी हैं.