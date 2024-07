दिव्या अग्रवाल पर ब्रोकर को पैसे न देने का लगा आरोप, लोग बोले- "अस्वीकार्य और शर्मनाक से भी ज़्यादा"

बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 की विनर रह चुकीं एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल और उनके पति अपूर्वा पड़गांवकर पर एक आरोप लगाया गया है, जिसके चलते वह सुर्खियों में हैं. दरअसल, लोकप्रिय रियल एस्टेट कंसल्टेंट रफीक मर्चेंट ने हाल ही में एक खुलासा किया कि दिव्या अग्रवाल और उनके पति अपूर्व पडगांवकर ने उन्हें बेचे गए फ्लैट के लिए ब्रोकरेज शुल्क का भुगतान नहीं किया है. शेयर किए गए वीडियो में रफीक मर्चेंट ने निराशा व्यक्त करते हुए कपल के खिलाफ कुछ बातें कही हैं, जिसके बाद इंटरनेट यूजर्स ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. जबकि खरी-खोटी सुनाते हुए और उनसे ब्रोकर के पैसे वापस करने को कहते हुए एक यूजर ने लिखा, "शर्मनाक. इन सेलेब्स को ऐसा करने में शर्म आनी चाहिए."ॉ

अन्य यूजर ने लिखा, अगर आप खुद को सेलेब कहते हैं तो वैसा बर्ताव भी कीजिए. ऐसी चीप ट्रिक का इस्तेमाल मत कीजिए किसी की मेहनत से कमाया गया पैसा रखने के लिए. जबकि एक यूजर ने लिखा, यह बहुत शर्मनाक. अस्वीकार्य और चीप है. पैसा वापस कीजिए. इतना ही नहीं एक अन्य इंटरनेट यूजर ने लिखा, उन्हें इससे सबक सीखना चाहिए और कभी ऐसा जिंदगी में दोबारा नहीं करना चाहिए.

Broker and Instagram influencer Rafique Merchant goes public against non-payment of brokerage by Big Boss participant Divya Agarwal.

I'm not an admirer of most brokers but if the terms of a deal are set - buyers and sellers must abide by it. No excuses. pic.twitter.com/aNPLOiFSbj