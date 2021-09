दिशा परमार ने पति राहुल वैद्य को फोटो शेयर कर इस अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, Photos हुई वायरल

दिशा परमार (Disha Parmar) ने ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. इस फोटो में देखा जा सकता है कि, दिशा अपने पति राहुल के बाहों में हैं और दोनों काफी रोमांटिक लग रहे हैं. इस फोटो के साथ दिशा ने कैप्शन में लिखा है 'Happy Birthday to the Love of My Life! Am lucky that i got you!'. उनकी इस फोटो पर फैन्स के साथ टीवी सेलेब्स भी राहुल को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'Happiest birthday favourite', तो दूसरे फैन ने लिखा है 'Happiest bday to crush of our life'.

बता दें, दिशा परमार टीवी एक्ट्रेस और मॉडल हैं. वो 19 साल की थीं जब उन्हें सीरियल 'प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा' ऑफर हुआ था. इस सीरियल से वो लोगों की फेवरेट बन गई थीं. दिशा ने इसके अलावा भी कई सीरियल्स में काम किया है. इस समय दिशा 'बड़े अच्छे लगते है' के सीजन 2 में नजर आ रही हैं.