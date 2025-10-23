दीपिका कक्कड़ का कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान स्ट्रगल, हेयर फॉल, थायरॉयड और छालों से हैं परेशान, बोलीं- हेयर पैच..

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने हाल ही में अपने कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कई मुश्किलों का सामना कर रही है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में किया. उन्होंने अपनी हेल्थ अपडेट के बारे में बताया और कहा कि कैंसर ट्रीटमेंट के साइडइफेक्ट का असर उनकी डेली लाइफ पर पड़ रहा है. दीपिका ने खुलासा किया कि कैंसर के इलाज की थैरेपी के साइड इफेक्ट के कारण उनका थायरॉयड लेवल बढ़ गया है. इसके अलावा उन्होंने हेयर फॉल और छालों की जानकारी भी दी.

दीपिका कक्कड़ ने कहा, "मेरी ब्लड रिपोर्ट आ गई है. मुझे पहले हाइपोथायरायडिज्म था, और जब मेरी टारगेट थेरेपी शुरू हुई, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे थायरॉइड के लेवल पर कड़ी नजर रखने को कहा था क्योंकि वे गड़बड़ा जाते हैं. कुछ दिनों से, मेरा पेट फूला हुआ, मूड स्विंग्स और थकान महसूस हो रही है. मुझे अल्सर यानी छाले है जो पिछले दो दिनों से बढ़ गया है."

आगे एक्ट्रेस ने कहा, "सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन थायरॉइड ठीक नहीं है, इसलिए मेरी खुराक बढ़ा दी गई है. हमें कड़ी निगरानी रखनी होगी और चार हफ्तों में दोबारा जांच करानी होगी." इसके अलावा दीपिका कक्कड़ को हेयर फॉल भी हो रहा है, जिसके बारे में उन्होंने कहा, "मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि टारगेट थेरेपी के दौरान लोगों के बाल झड़ना दुर्लभ है, लेकिन मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं. मेरे बाल कभी लेकिन अब ऐसा हो गया है इतने पतले नहीं थे कि उनमें गैप दिखाई दे रहा है. इसलिए मैं जल्द ही हेयर पैच लगाना शुरू करूंगी."

इसके अलावा एक्ट्रेस ने कहा, "मेरी टारगेट थेरेपी की गोली अगले डेढ़ साल तक चलती रहेगी. मुझे उम्मीद है कि यह अपना काम बखूबी करेगी. बाकी सभी चीजों, जैसे थकान महसूस होना, नींद न आना, और स्तरों में उतार-चढ़ाव, के लिए सबसे अच्छा तरीका है समय पर जांच करवाना. सौभाग्य से, सब कुछ ठीक हो सकता है. हेल्थ बहुत जरूरी है, जिंदगी अप्रत्याशित है."

इसके अलावा दीपिका कक्कड़ ने अपने व्लॉग में दीवाली सेलिब्रेशन के बारे में भी बताया, जो उन्होंने अपने पति शोएब इब्राहिम और बेटे रुहान के साथ सेलिब्रेट किया. इस दौरान उनका परिवार भी मौजूद था.