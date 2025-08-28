दीपिका-शोएब ने भांजे को दिया महंगा गिफ्ट, 20 या 30 लाख नहीं खर्च किए इतने रुपए, रो पड़ीं बहन सबा

टेलीविजन कपल शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ (Shoaib Ibrahim And Dipika Kakar) अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. कपल ने हाल ही में एक फैमिली फंक्शन का एक व्लॉग अपलोड किया. इस जोड़े ने शोएब की बहन सबा इब्राहिम (Saba Ibrahim Vlogs) को उनके नवजात बेटे के लिए एक खास तोहफा देकर सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने 51 लाख रुपये की एक इंवेस्टमेंट पॉलिसी गिफ्ट की, जिसे देखकर सबा भावुक हो गईं. (Dipika Shoaib Gift To Nephew)

व्लॉग में, शोएब और दीपिका ने सबा के बेटे के जन्मदिन के जश्न की एक झलक भी दिखाई. उन्होंने बताया कि कैसे वे उसे एक ऐसा तोहफा देना चाहते थे, जो भविष्य में उसके काम आए. सबा ने भी इस बारे में बात की. उन्होंने बताया कि वह अपने भाई और भाभी के इस जेश्चर से कितनी प्रभावित हुईं. इस पॉलिसी को उनके बच्चे के भविष्य के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बताया गया, जो उसके बड़े होने पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है.

सबा की आंखों में आए आंसू

सबा ने वीडियो में दोनों को थैंक्स कहा और स्वीकार किया कि इस उपहार से उनकी आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने कहा कि यह भाव न केवल बच्चे के प्रति उनके प्यार को दिखाता है, बल्कि उसके भविष्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी की भावना को भी दिखाता है.

जून में हुई थी दीपिका की सर्जरी

इस बीच, दीपिका कक्कड़ जून में 14 घंटे की सर्जरी के बाद स्टेज 2 लिवर कैंसर से उबर रही हैं. उन्होंने बताया कि कैंसर का पता लगने के बाद वो वक्त उनके लिए इमोशनली काफी चैलेंजिंग था. अपनी सेहत के बारे में बात करते हुए, दीपिका ने कहा, "अपने परिवार और बेटे रुहान के साथ होने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मैं आपकी बहुत आभारी हूं. शोएब के जरिए आपको मेरे इलाज की सारी जानकारी मिलती रही है. लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने क्या-क्या झेला है."

उन्होंने आगे कहा, "जब हमें ट्यूमर के बारे में पता चला, फिर पता चला कि यह घातक है, और सर्जरी तक, मैं बस आप सभी के साथ सब कुछ साझा करना चाहती थी क्योंकि आपने मेरे लिए मेरे अपने परिवार की तरह प्रार्थना की."