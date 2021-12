धनाश्री वर्मा ने साड़ी पहन दिखाया स्टाइल, ग्लैमरस लोक फैन्स के यूं आए रिएक्शन...Photo वायरल

धनाश्री वर्मा (Dhanashree Verma) ने अपनी ये फोटो इंस्टाग्राम के जरिए फैन्स के साथ शेयर की है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Just growing with the flow'. वहीं फैन्स उनका ये लुक देख उन पर फिदा हो गए हैं और जमकर उनकी तारीफें कर रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'Your hair is very pretty', तो दूसरे ने लिखा है 'Glowing and growing forever, love u lots'. इसी के साथ इन फोटो पर अब तक 214 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.

बता दें, हालही में धनाश्री वर्मा का 'ओये होये' सॉन्ग रिलीज हुआ है, जिसे फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. इस गाने में धनाश्री और जस्सी गिल की केमिस्ट्री काफी शानदार है. वहीं धनाश्री वर्मा के इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर उनके डांस वीडियो धमाल मचा रहे हैं.