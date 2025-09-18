विज्ञापन

मैंने मुंह खोला तो.., चहल के साथ चीटिंग के आरोपों पर भड़कीं धनश्री, बोलीं- इंडस्ट्री भी पूरा सच जानती है...

शो में नयनदीप ने धनश्री से उनपर लगे चीटिंग के आरोपों के बारे में पूछा तो एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, अगर मैंने मुंह खोला तो दुनिया आर पार हो जाएगी.

चहल संग चीटिंग के आरोपों पर भड़कीं धनश्री
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस धनश्री वर्मा इन दिनों अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में दिख रही हैं.  यहां वह बतौर कंटेस्टेंट खेल रही हैं. क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद से ही वह चर्चा में हैं. चहल ने तलाक के बाद एक्ट्रेस को कई बार एक्सपोज किया और अब धनश्री भी अपना पक्ष रखने के लिए खुलकर सामने आ रही हैं. इस शो में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि चहल उनके काम को सम्मान नहीं दे रहे थे. साथ ही बताया कि अब तक वह क्यों चुप रही थीं. वह शो में फिल्म जर्नलिस्ट कंटेस्टेंट नयनदीप रक्षित से बात कर रही थीं और फिर बातों-बातों में धनश्री ने पर्सनल लाइफ का पूरा पिटारा शो में ही खोलकर रख दिया.

'मैंने मुंह खोला तो, इंडस्ट्री सब जानती है'
जब शो में नयनदीप ने धनश्री से उनपर लगे चीटिंग के आरोपों के बारे में पूछा तो एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, अगर मैंने मुंह खोला तो दुनिया आर पार हो जाएगी, मैं सच जानती हूं, मेरे लोग, पूरी इंडस्ट्री, बल्कि इंडस्ट्री भी सच जानती है, तो मैं क्यों उन लोगों के सामने खुद को साबित करूं, जिन्हें मैं जानती तक नहीं'. जब शो में अरबाज ने चहल की नई रिलेशनशिप (आरजे मेहविश) पर सवाल छेड़ा तो धनश्री ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जब धनश्री से सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या उन्होंने चहल को धोखा दिया? तो इस पर एक्ट्रेस चुप नहीं रही और कहा, 'फालतू बातें फैलाई जा रही हैं, अगर सच बता दूं तो किसी को यकीन नहीं होगा'.

'मैं आज भी उस रिश्ते का सम्मान करती हूं'
धनश्री ने कहा कि रिश्ते में सम्मान होना बहुत जरूरी है. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं चाहती तो नीचा दिखा सकती थी, लेकिन एक पत्नी होने के नाते मैंने उनका सम्मान किया, मैं आज भी उस रिश्ते का सम्मान करती हूं'. धनश्री ने शो में यह भी कहा, 'अब मेरा नई रिलेशनशिप में जाने का कोई इरादा नहीं है, मैंने अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ झेला है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं फीमेल सलमान खान बनकर ही रहना चाहती हूं'. बता दें, चहल और धनश्री ने साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान शादी रचाई थी. शादी के तीन साल बाद 2023 में दोनों के रिश्ते में अनबन होने लगी, जो दो सालों तक चली और मौजूदा साल 2025 में दोनों का कानूनी तौर पर तलाक हो गया.  


 

