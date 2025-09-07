विज्ञापन

56 साल पुराने गाने पर दीपिका चिखलिया ने शेयर वीडियो, राजस्थानी अवतार में देख फैंस को आई रामायण की सीता की याद

रामायण की सीता के रोल में फेमस हुई दीपिका चिखलिया ने राजस्थानी अवतार में वीडियो शेयर किया, जो फैंस का दिल जीता है.

दीपिका चिखलिया ने शेयर किया वीडियो
नई दिल्ली:

रामानंद सागर की रामायण का जिक्र होते ही हर दिल में माता सीता का किरदार याद आने लगता है. इस किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने अपनी सादगी और अभिनय से हर घर में खास जगह बनाई. आज भी वह अपने प्रशंसकों से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं. हाल ही में दीपिका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह राजस्थानी राजपूत परिधान में नजर आ रही हैं. पोस्ट किए गए वीडियो में दीपिका राजस्थानी राजपूताना पोशाक (बेस) में सजी-धजी दिख रही हैं. मांग टीका, चूड़ियां (पोची), और पारंपरिक गहनों से सजा उनका लुक बेहद आकर्षक है. हर छोटी-बड़ी डिटेल पर बारीकी से ध्यान दिया गया है, जो उनके किरदार को और भी खास बनाता है. उनकी चाल-ढाल में राजस्थानी संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है. वीडियो के बैकग्राउंड में 'सैयां ले गयी जिया' गाना उनकी शोभा को और बढ़ाता है.

इस लुक ने फैंस को फिर से उनकी सीता मां की याद दिला दी. फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं. एक प्रशंसक ने लिखा, "वाह," तो दूसरे यूजर ने लिखा, "जय मां सीता." एक और यूजर ने लिखा, "राजस्थानी पोशाक में आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं." दीपिका का यह राजस्थानी अवतार न केवल उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं.

बता दें, यह गाना साल 1969 में आई फिल्म 'एक फूल दो माली का' का है, जिसको गायिका आशा भोसले ने गाया है. म्यूजिक डायरेक्ट रवि ने किया है. गाने में अभिनेत्री साधना शिवदासानी के साथ संजय खान और बलराज साहनी भी हैं. अभिनेत्री ने भले ही 1983 में रिलीज हुई 'सुन मेरी लैला' से अपने अभिनय की शुरुआत की हो, लेकिन उन्हें रामानंद सागर की रामायण से ही घर-घर जाना जाने लगा था.

इसके बाद उन्होंने 'रुपए दस करोड़' और 'घर का चिराग' जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम किया था. वह आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘बाला' में भी दिखाई दी थीं, जिसमें यामी गौतम और भूमि पेडनेकर ने भी भूमिकाएं निभाई थीं. वह बहुत जल्द फिल्म वीर 'मुरारबाजी' में दिखाई देंगी. यह एक मराठी फिल्म है. इसमें वे जीजाबाई का रोल निभाएंगी.

Deepika Chikhalia, Deepika Chikhalia Video, Deepika Chikhalia Instagram, Deepika Chikhalia New Video, Ramayan
