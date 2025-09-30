चंद्रकांता की विषकन्या शब्या 57 की उम्र में हुईं इतनी ग्लैमरस, आलिया- अनन्या पर पड़ी भारी, लेटेस्ट लुक में पहचानना हुआ मुश्किल

टीवी पर भी कई एक्ट्रेस ऐसी रही हैं, जिन्होंने दर्शकों के बीच अपनी अमिट छाप बनाई है. इसमें एक नहीं बल्कि कई नाम शामिल हैं. बात करेंगे 57 साल की एक्ट्रेस कृतिका देसाई की, जिन्होंने 80 के दशक में टीवी से अपनी शुरुआत की थी और एक दौर था, जब वह टीवी की टॉप स्टार हुआ करती थीं. उनके सबसे हिट शो में चंद्रकांता हैं, जिसमें उन्होंने विषकन्या 'शब्या' का रोल प्ले कर अपनी पहचान बनाई थी. कृतिका टीवी के साथ-साथ बड़े पर्दे पर भी एक्टिव हैं और शानदार काम कर रही हैं. अब कृतिका की सामने आईं लेटेस्ट मॉडल लुक तस्वीरों में देखने के बाद उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है.



कृतिका देसाई खान का मॉडल लुक

कृतिका ने आज 29 सितंबर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने कैजुअल लुक में तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका लुक देखते ही बन रहा है. इन तस्वीरों में कृतिका किसी मॉडल से कम नहीं लग रही हैं. उन्होंने मिनी स्कर्ट फ्लोरल ड्रेस पर एक बेज कलर ओवरसाइज कोट डाला हुआ है. आंखों पर काले चश्मे के साथ पैरों में व्हाइट रंग के कैजुअल शूज भी पहने हुए हैं. अब सोशल मीडिया पर कृतिका का यह लुक उनके फैंस के बीच छा गया है. आपको बता दें, कृतिका वो पहली एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने रोल के लिए सिर तक मुंडवा लिया था.



एक्ट्रेस के पॉपुलर शो

कृतिका के पॉपुलर टीवी शोज में चंद्रकांता, सुपरहिट मुकाबला, बुनियाद, मेरे अंगने में, नूरजहां और पांड्या स्टोर शामिल हैं. एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ पर एक नजर डाले तों उन्होंने खुद से 18 साल बड़े इम्तियाज खान से शादी रचाई थी. इम्तियाज एक्टर अमजद खान के भाई थे. इस शादी से कृतिका को एक बेटी हुई, जिसका नाम आयशा है. इम्तियाज का साल 2020 में कोविड 19 के दौरान मुंबई में निधन हो गया था. पति के जाने के बाद से कृतिका अकेली ही अपनी बेटी को बतौर सिंगल पेरेंट्स पाल रही हैं. फिलहाल एक्ट्रेस टीवी शो मेरी भव्य लाइफ में दिख रही हैं.