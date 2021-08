Bigg Boss OTT: बिग बॉस के घर में खूब मची धूम, कंटेस्टेंट ने जमकर किया डांस...देखें Video

बिग बॉस के घर से जो वीडियो वायरल हुआ है. उसमे देखा जा सकता है कि, नेहा भसीन, अक्षरा सिंह, प्रतीक सहजपाल और मिलिंद गाबा साथ मिल कर डांस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में ये सभी 'गोपाला-गोपाला' सॉन्ग पर जबरदस्त डांस कर रहे हैं. वीडियो में सभी पारंपरिक अवतार में नजर आ रहे हैं. दरअसल ये डांस जन्माष्टमी के अवसर पर किया रहा है.

वहीं फैन्स को भी झगड़ों से अलग हटकर ये डांस परफॉमेंस देखने में काफी मजा आ रहा है. फैन्स कमेंट कर सभी तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है 'Ashkkuu nd milnd', तो दूसरे ने लिखा है 'They are looking so fabbbbbb'.