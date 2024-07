क्या एक ही महीने में ही खत्म हो जाएगा बिग बॉस ओटीटी 3 ? 10 दिन में निकल चुके हैं इतने कंटेस्टेंट्स, अब एक और की बारी

कलर्स पर धमाकेदार शुरुआत करने के बाद बिग बॉस ओटीटी 3 को लेकर एक चौंकाने वाली अफवाह उड़ रही है. इस रियलिटी शो में हाल ही में एक और एलिमिनेशन हो गया है. जल्दी जल्दी लोगों के घर से बाहर जाने को लेकर सोशल मीडिया पर इस शो को लेकर तरह तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं. कहा जा रहा है कि शायद मेकर्स शो की औसत पॉपुलैरिटी और परफॉरमेंस को लेकर इतने निराश हो गए हैं कि जल्द से जल्द शो को समेटना चाहते हैं. शो शुरू होने के महज दस दिनों में लगातार तीन एलिमिनेशन होने के बाद ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ओटीटी का सीजन 3 जल्द ही खत्म हो सकता है.



सलमान खान की बजाय होस्ट कर रहे हैं अनिल कपूर

आपको बता दें कि इस बार शो को सलमान खान की जगह एक्टर अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं. शो में कुल 16 कंटेस्टेंट आए हैं जो घर का हिस्सा बन चुके हैं. पहले ही हफ्ते में नीरज गोयल को घर से बाहर का रास्ता देखना पड़ा है. इसके बाद अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक को वीकेंड के वार के बाद बाहर निकलना पड़ा, जबकि माना जा रहा था कि उस समय कोई एलिमिनेशन नहीं होगा. इसके तुरंत बाद पॉलोमी दास को भी मिड वीक एलिमिनेशन का शिकार होना पड़ा और घर वापसी का रास्ता देखना पड़ा. अब खबर आ रही है कि इस हफ्ते मेकर्स एक और घरवाले को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं. यानी कुल मिलाकर दो हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं और कुल तीन लोग घर से बाहर जा चुके हैं और चौथे की तैयारी है. कुल 16 लोगों में अब 12 घरवाले ही घर में बचे हैं और इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि शो ज्यादा लंबा नहीं खींच पाएगा.

Gharwale banayenge nomination ki list, kya Baharwala layega isme koi twist? 🤯



Watch to find the fate of your favourite contestant on the 24 hrs Live Channel on JioCinema Premium.



Watch now: https://t.co/jLWnEYYltX#BiggBossOTT3 pic.twitter.com/AazRVwmgoy