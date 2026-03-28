विवाद के बीच पापा बने UK 07 Rider, राम नवमी पर माता रानी ने दिया आशीर्वाद, पत्नी ने फोटो शेयर कर दी खुशखबरी

बीते दिनों अपने एक्सीडेंट की वजह से विवादों में रहे यूट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ UK 07 Rider के घर से खुशखबरी आई है. अनुराग और उनकी पत्नी रितिका डोभाल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है और सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ यह गुड न्यूज शेयर की है. रितिका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बच्चे के पैरों की एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने राम नवमी के शुभ अवसर पर अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. फैंस और इंडस्ट्री के करीबी लोगों ने इस मौके पर इस जोड़े को बधाई दी है.

UK 07 Rider बने पापा

रितिका ने पोस्ट में लिखा था, "राम नवमी के पावन और शुभ अवसर पर, भगवान ने हमें अपना सबसे कीमती तोहफा दिया है." जैसे ही इस जोड़े ने फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की, फैंस की बधाइयों का तांता लग गया.

अनुराग डोभाल के साथ क्या हुआ था?

बता दें कि अनुराग ने 150 km/h की रफ़्तार से गाड़ी चलाकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी. इस दुर्घटना के बाद, Bigg Boss 17 के इस पूर्व कंटेस्टेंट को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. इस घटना के दौरान, वह Instagram पर लाइव थे. इस घटना से पहले, अनुराग ने एक व्लॉग में दावा किया था कि उनके परिवार वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं. उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी बात की थी. रितिका के साथ अपनी शादी के बारे में बात करें तो, अनुराग ने 30 अप्रैल, 2025 को उससे शादी की थी.

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अनुराग के अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही समय बाद, रितिका ने सोशल मीडिया पर आकर अपने ससुराल वालों का बचाव किया. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए रितिका ने बताया कि उन्हें और उनके ससुराल वालों, दोनों को ही गलत तरीके से दिखाया जा रहा है. अनुराग की पत्नी ने यह भी भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही अपना पक्ष सामने रखेंगी. उन्होंने लिखा, ‘मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि जो कुछ दिखाया या माना जा रहा है, सच्चाई उससे कोसों दूर है. सिर्फ इसलिए कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं या अपनी भावनाएं ऑनलाइन शेयर करना पसंद नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी कहानी बेमानी है या उसका कोई वजूद ही नहीं है. असल में, मैं सोशल मीडिया पर लाइक्स या अटेंशन पाने के लिए कुछ भी नहीं करती.'