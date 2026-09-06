Bigg Boss 20 first look: बड़े टीपॉट काउच, BB फूड ट्रक से लेकर 'रूम नंबर 20' तक, देखें बिग बॉस हाउस के अंदर की झलक

बिग बॉस 20 मेकर्स ने फैंस ने सीजन के शानदार सेट-अप की एक झलक दिखाई है. उन्होंने घर को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और दिलचस्प बनाने के लिए कई नई चीजें ऐड की हैं. हालांकि बिग बॉस हाउस की जानी-पहचानी चीजें वैसी ही हैं, लेकिन नए डिजाइन में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं. सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली चीजों में 'रूम नंबर 2' और 'रूम नंबर 20' शामिल हैं. ये दो सरप्राइज एलिमेंट आने वाले सीजन में रहस्य की एक और परत जोड़ते नजर आ रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के मुताबिक, डुएलिटी के विचार पर बने इस घर में कंटेस्टेंट और दर्शक दोनों को ही चीजों को दोबारा देखने के लिए प्रेरित किया जाता है. यहां हर जगह को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह हैरान करे, दिलचस्पी जगाए और असलियत और कल्पना के बीच के फर्क को धुंधला कर दे. बिग बॉस 20 हाउस खास बातों में एक बड़ा सा टीपॉट सोफे में चाय उड़ेलता हुआ दिखता है, जो किचन की एक जानी-पहचानी चीज को बैठने की एक अनोखी जगह में बदल देता है. वहीं, एक शानदार ऑक्टोपस अपने टेंटेकल्स ( tentacles) में शतरंज के मोहरे पकड़े हुए है, जो समुद्र की अनिश्चितता को खेल की रणनीति और सोच-समझकर की गई चालों के साथ जोड़ता है.

इसके अलावा, एक हॉट-एयर बैलून बैठने की आरामदायक जगह बन जाता है, जो आजादी और उड़ान के प्रतीक को जमीन से जुड़ी और काम की चीज में बदल देता है. साथ ही, फूलों वाला एक अनोखा नल उपयोगिता, प्रकृति और सुंदरता को एक साथ लाकर एक अद्भुत नजारा पेश करता है. बिग बॉस 20 हाउस के बाहरी हिस्से की बात करें तो मेकर्स ने स्विमिंग पूल, वर्कआउट स्पेस, लॉन और भी बहुत कुछ जैसी शानदार चीजें जोड़ी हैं. किचन में एक जीवंत माहौल है, जिसके ऊपर "BB फूड ट्रक" का नाम मुख्य आकर्षण बना हुआ है.

इस साल की 'डुएलिटी' थीम और सिग्नेचर "तथास्तु" (Tathas-two) को ध्यान में रखते हुए, लिविंग एरिया में कई संदेश लिखे हुए हैं, जैसे "Make every life count" (हर जिंदगी को अहमियत दें), "Tathastu 2" (तथास्तु 2) और "इन दीवारों की आंखें हैं." हर कोने को कुछ नया खोजने का एहसास दिलाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह घर सिर्फ खेल की जगह से कहीं ज्यादा बन गया है.

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सीजन 20 के घर को डिजाइन करने के पीछे की सोच के बारे में बात करते हुए, आर्ट डायरेक्टर वर्षा जैन ने बताया, "हम ऐसी चीजों और प्रतीकों का इस्तेमाल करके 'डुएलिटी' के विचार को एक्सप्लोर करना चाहते थे, जिन्हें दर्शक तुरंत पहचान सकें और उन्हें नए और अनोखे तरीकों से पेश कर सकें. जैसे टीपॉट सोफा बन जाए, ऑक्टोपस शतरंज का खिलाड़ी बन जाए और हॉट-एयर बैलून लोगों के इकट्ठा होने की जगह बन जाए."

आने वाले सीजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और सुपरस्टार सलमान खान होस्ट के तौर पर वापसी कर रहे हैं. 'बिग बॉस सीजन 20' 6 सितंबर को JioHotstar और Colors पर प्रीमियर के लिए पूरी तरह तैयार है.