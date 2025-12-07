विज्ञापन

Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना जीते बिग बॉस 19, फरहाना भट्ट से बोले तालियां बजा ना

बिग बॉस 19 की इस बार की थीम डेमोक्रेसी थी और घर पर घरवालों की सरकार ही चली. थीम के हिसाब से एक असेंबली रूम था जहां समय-समय पर कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया और कई बड़े-बड़े और छोटे फैसले लिए गए.

Bigg Boss 19 Winner: बिग बॉस 19 विनर
नई दिल्ली:

Bigg Boss 19 Winner: बिग बॉस 19 के विनर का नाम फाइनली अनाउंस हो गया है. () ने विनर की ट्रॉफी जीती. शुरुआत से ही इनका सफर शानदार रहा और दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट की भी कोई कमी नहीं रही तभी तो शुरुआत से लेकर फिनाले तक की जर्नी पूरी हुई. खैर हमारी तरफ से सीजन 19 के विनर का खिताब जीतने के लिए बहुत-बहुत बधाई. कहां तो पहले हफ्ते से ही दर्शक विनर को लेकर कयास लगाने लगते हैं ऐसे में जब विनर का नाम सामने आता है तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है. 

क्या थी बिग बॉस 19 की थीम?

बिग बॉस 19 की इस बार की थीम डेमोक्रेसी थी और घर पर घरवालों की सरकार ही चली. थीम के हिसाब से एक असेंबली रूम था जहां समय-समय पर कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया और कई बड़े-बड़े और छोटे फैसले लिए गए. बात करें होस्ट की तो हर साल की तरह सलमान खान ने अपनी जिम्मेदारी सम्भाली और बखूबी सम्भाली. उनका होना ही शो पर चार चांद लगा देता है. इस साल भी सलमान खान ने अपने वीकएंड का वार में अपने खूब जलवे दिखाए. 

कौन थी सबसे एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी?

इस सीजन की सबसे अतरंगी लेकिन एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी की बात करें तो नाम होगा तान्या मित्तल. तान्या ने अपनी कहानियों से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया और आखिर तक बनी रहीं. भले ही वह खिताब की रेस ना जीत पाई हों लेकिन फिनाले तक रहना और एकता कपूर के ऑफर के साथ घर से बाहर होने भी किसी अचीवमेंट से कम नहीं 

