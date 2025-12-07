विज्ञापन

गौरव खन्ना नहीं जीतेंगे बिग बॉस 19! एक्स बिग बॉस ने मेकर्स के प्लान का किया खुलासा

बिग बॉस 19 की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद अब फैंस का कहना है कि गौरव खन्ना शो को जीतेंगे. बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट की मानें तो यह सपना टूट सकता है. 

तहलका भाई ने कहा गौरव खन्ना नहीं जीतेंगे बिग बॉस 19
बिग बॉस 19 का फिनाले शुरू होने में कुछ घंटे बाकी हैं. वहीं सोशल मीडिया पर अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जीत दिलाने के लिए सेलेब्स और फैंस वोट की अपील करते हुए नजर आए. वहीं अब बिग बॉस 19 के विनर के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है. इसके चलते फैंस बेताब हैं कि कौन बिग बॉस 19 की ट्रॉफी अपने नाम करता है. वहीं लिस्ट में गौरव खन्ना का नाम काफी सुनने को मिल रहा है. लेकिन हाल ही में बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट तहलका भाई ने खुलासा किया कि मेकर्स गौरव खन्ना को नहीं जीतने देंगे. 

तहलका भाई ने किया दावा

तहलका भाई के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसके अनुसार, बिग बॉस 19 के क्रिएटर्स ने चुना है कि वह गौरव खन्ना को जीत नहीं दिलाएंगे. वहीं इसी वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि दूसरे कंटेस्टेंट को ट्रॉफी दिलाने का मेकर्स का प्लान है. 

बिग बॉस 19 के 5 फाइनलिस्ट

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में पांच कंटेस्टेंट पहुंचे हैं, जिसमें गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल हैं. जबकि फिनाले से पहले मालती चाहर का इविक्शन देखने को मिला था. वहीं उन्हें अमाल मलिक और प्रणीत मोरे से काफी नाराज देखा गया था. 

अनुपमा के प्रोड्यूसर ने किया सपोर्ट

गौरव खन्ना को सपोर्ट करने के लिए अनुपमा के प्रोड्यूसर राजन शाही ने एक मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह गौरव खन्ना को बिग बॉस 19 की ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहते हैं. उन्होंने कहा, आपके नाम में ही गर्व, गरिमा, सम्मान, प्रतिष्ठा है. गौरव आप पर मुझे गर्व है. आप बिग बॉस में अच्छा कर रहे हो. मेरे दिल की तमन्ना और भरोसा है कि आपके पास ट्रॉफी आएगी. 

