Bigg Boss 19 जीतते ही खुला नए प्रोजेक्ट का दरवाजा, अनुपमा डायरेक्टर संग फिर काम करेंगे गौरव खन्ना

bigg boss 19 विजेता गौरव खन्ना जल्द ही ‘अनुपमा’ निर्देशक राजन शाही के साथ नए प्रोजेक्ट में काम करेंगे. जीत के बाद एक्टर का बड़ा खुलासा.

गौरव ने बताया, ‘मुझे अनुज का किरदार दिलाने में राजन सर का बहुत बड़ा रोल रहा है...
टीवी का सबसे बड़ा रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19' खत्म हो चुका है और इस सीजन के विजेता बने हैं टीवी एक्टर गौरव खन्ना. ट्रॉफी जीतने के बाद गौरव खुलकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं. एक्टर के दोस्त, फैमिली और फैंस भर-भरकर उन्हें जीत की बधाई दे रहे हैं. गौरव वैसे तो एक फेमस टीवी एक्टर हैं जो करीब 20 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन बिग बॉस से पहले उन्हें असली फेम मिला शो ‘अनुपमा' से. ‘अनुपमा' में एक्टर ने अनुज का किरदार निभाया जिसे लोगों ने इतना प्यार दिया कि उसकी बदौलत एक्टर बिग बॉस 19 में ना सिर्फ पहुंचे, बल्कि जीतकर बाहर निकले. अब खबर है कि ‘अनुपमा' के बाद गौरव फिर से शो के प्रोड्यूसर राजन शाही के साथ काम करने वाले हैं. एक्टर ने खुद इस बारे में जानकारी दी है.

क्या होगा प्रोजेक्ट?

बिग बॉस जीतने के बाद गौरव लगातार अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यूज दे रहे हैं. हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने बताया, ‘मुझे अनुज का किरदार दिलाने में राजन सर का बहुत बड़ा रोल रहा है. इस शो ने मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया. मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं. वो एक विजनरी और स्टोरीटेलर हैं. राजन सर ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे साथ एक अलग प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे. मैं ये नहीं बताऊंगा कि कब, लेकिन सर...चलिए इसे जल्दी करते हैं. मैं अब फ्री हूं, चलिए कुछ नया करते हैं. यहां तक कि सलमान सर ने भी मुझे एक फिल्म ऑफर की है, तो राजन सर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं?'

डिग्निटी के साथ खेला बिग बॉस

आगे गौरव ने कहा ‘मुझ दिए गए इतने प्यार से मैं बहुत खुश हूं. गेम को ग्रेस और डिग्निटी के साथ खेलना कोई प्लान नहीं था मैं असल जिंदगी में ऐसा ही हूं. मेरी परवरिश एक खास तरीके से हुई है. जो चीजें मुझे अपने माता-पिता के सामने, अपने घर में, या अपनी पत्नी के सामने करना पसंद नहीं है, मैं उन्हें दूसरों के सामने बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा. मेरे घरवाले देख रहे हैं, मेरी पत्नी देख रही है, और बच्चे और बड़े-बूढ़े भी बिग बॉस देखते हैं, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जो मैं असल जिंदगी में नहीं करता'. आपको बता दें कि गौरव को पूरे सीजन इस बात को लेकर ट्रोल किया गया कि वो बहुत इमेज कॉन्शियस हैं और खुलकर नहीं खेले हैं.

