Bigg Boss 19 से निकलते ही तान्या मित्तल ने इस कंटेस्टेंट को किया इग्नोर, अचनाक बढ़ गए भाव या...

बिग बॉस 19 में एक नाम ऐसा होने वाला है जिसे शायद ही कोई भूल पाए और ये नाम है तान्या मित्तल. तान्या ने शुरुआत से लेकर आखिर तक अपनी कहानियों से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया, कभी साथी कंटेस्टेंट्स को पकाया भी लेकिन उनके कॉन्ट्रिब्यूशन को अनदेखा नहीं किया जा सकता. शो के दौरान उनकी कुछ लोगों से अनबन भी हुई और ऐसा लग रहा है कि घर से बाहर आने के बाद भी वो इन कुछ साथियों से बात करने के मूड में नहीं हैं. ये बातें हम यूं ही नहीं बना रहे बल्कि मृदुल तिवारी ने खुद अपने मुंह से बताई हैं.

मृदुल तिवारी से कोई कनेक्शन नहीं चाहतीं तान्या मित्तल ?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, घर से निकलते ही तान्या ने मृदुल तिवारी को दिखाया ऐटिट्यूड. इस वीडियो में मृदुल तिवारी, तान्या मित्तल से अपनी मुलाकात का किस्सा सुनाते दिख रहे हैं. मृदुल फिनाले में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. मृदुल कहते हैं, तान्या ने बाहर मुझे एटिट्यूड दिखाया. मैं गया..मैने कहा ठीक हो...तो वो बोलीं नहीं मुझे सब कुछ याद है. मैंने कहा अच्छा तो ठीक है. पैपराजी ने कहा वो गुस्सा हो गईं क्या. इस पर मृदुल ने कहा होने दो नाराज मुझे फर्क नहीं पड़ता.

टॉप-5 में थीं तान्या मित्तल

तान्या मित्तल शुरुआत से ही सुर्खियों मे ंरही हैं और उनका टॉप-5 में होना कोई हैरानी की बात नहीं थी. खुद बिग बॉस ने उन्हें एंटरटेनमेंट की देवी का टैग दिया था. बिग बॉस में आने का उन्हें काफी फायदा मिला है. एकता कपूर जब शो पर आईं तो उन्हें रोल ऑफर किया. ऑफर से ही तान्या की खुशी का ठिकाना नहीं था. अब बाहर आ चुकी हैं तो काम पर फोकस होगा देखते हैं एकता और तान्या का मिलन टीवी पर क्या नया लेकर आता है.