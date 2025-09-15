Bigg Boss 19: सलमान खान के शो से बाहर हुईं नगमा और नतालिया, तीन हफ्ते में कर डाली इतनी मोटी कमाई

बिग बॉस 19 का पहला वीकेंड का वार दर्शकों के लिए सरप्राइज लेकर आया. इस बार एविक्शन डबल हुआ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नगमा मिराजकर और पोलिश एक्ट्रेस नतालिया जानोशेक को शो से बाहर कर दिया गया. इस खास एपिसोड को फराह खान ने होस्ट किया क्योंकि सलमान खान अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी हैं. वहीं, जॉली एलएलबी 3 की स्टारकास्ट अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला शो में प्रमोशन के लिए मौजूद रहे.

क्यों हुआ डबल एलिमिनेशन?

इस हफ्ते के नॉमिनेशन टास्क में कमजोर प्रदर्शन के चलते नगमा, नतालिया, आवेज़ दरबार और मृदुल तिवारी नॉमिनेट हुए थे. वोटिंग के बाद नगमा और नतालिया को सबसे कम वोट मिले और दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. हालांकि दर्शकों की राय भी बंटी हुई दिखी. कुछ ने इसे सही फैसला बताया, तो वहीं कई फैन्स ने नगमा की वापसी की मांग भी कर डाली.



नतालिया और नगमा की बिग बॉस जर्नी

नतालिया के लिए शो आसान नहीं रहा क्योंकि भाषा की दिक्कत ने उन्हें घरवालों से जुड़ना में मुश्किल बना दिया. इसके बावजूद उन्होंने मृदुल तिवारी संग अच्छी बॉन्डिंग बनाई. और, साल्सा डांस सिखाने वाले उनके बीच के पल फैंस को पसंद भी आए. नतालिया को इस शो में एक हफ्ते का लगभग 3 से 7 लाख रुपये मिल रहे थे और तीन हफ्तों में उन्होंने 9 से 21 लाख रुपये तक कमा लिए. वहीं, नगमा मिराजकर की सोशल मीडिया पर तो बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन घर में उनका सफर ज्यादा दमदार नहीं रहा. वो झगड़ों से दूर रहीं और अक्सर फॉलोअर के रूप में ही दिखीं. हालांकि, आवेज दरबार ने उन्हें जो प्रपोजल दिया था वो भी इस सीजन का हाइलाइट बन गया. बताया जा रहा है कि नगमा को हफ्ते के 5 से 8 लाख रुपये मिल रहे थे और तीन हफ्तों में उनकी कमाई 15 से 24 लाख रुपये तक पहुंची.



आगे की तैयारी

दोनों के बाहर होने के बाद अब दर्शक वाइल्ड कार्ड एंट्रीज का इंतजार कर रहे हैं. मेकर्स की ओर से जल्द ही नए कंटेस्टेंट्स घर में भेजे जाएंगे, जिससे शो में ताज़ा ट्विस्ट और ज़बरदस्त ड्रामा जुड़ने वाला है.