धर्मेंद्र के निधन के बाद अपने 2 आएगी या नहीं ? जानें फिल्म को लेकर क्या बोले मेकर्स

हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद से खबर है कि देओल फैमिली वाली स्टारकास्ट की ब्लॉकबस्टर फिल्म अपने का पार्ट 2 नहीं बनेगा. यहां तक कि फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने भी इस बात का ऐलान किया था कि धर्मेंद्र के बिना अपने 2 की कल्पना नहीं की जा सकती. इसके बाद से देओल फैमिली के फैंस, जो धर्मेंद्र के निधन से दुखी है, बहुत ही ज्यादा उदास हैं. अब खबर आई है कि अपने 2 को बनाया जाएगा और यह फिल्म धर्मेंद्र के लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी. फिल्म प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने इस खबर की पुष्टि की है और कहा है कि अपने 2 पर ताला नहीं लगा है.

'अपने 2 बंद नहीं हुई है'



साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अपने ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई थी. यह एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र अपने दोनों स्टार बेटे सनी और बॉबी देओल संग नजर आए थे. फिल्म में तीनों बाप-बेटे बॉक्सर की भूमिका में थे और फिल्म में शानदार कहानी देखने को मिली थी.अब देओल फैमिली की ब्लॉकबस्टर फिल्म पर इसके प्रोड्यूसर ने कहा है कि लोगों को अपने 2 के बंद होने की अफवाह नहीं फैलानी चाहिए. उनका कहना है कि अपने 2 बनेगी, जो लेजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र के लिए एक बड़ी ट्रिब्यूट होगी. मुकुट ने अपने ऑफिशियल बयान में क्या-क्या कहा है चलिए जानते हैं.



प्रोड्यूसर ने अटकलों पर लगाया विराम

प्रोड्यूस का कहना है, 'लोगों को अपने 2 के बारे में ऐसी अफवाह फैलाने को रोकने की जरूरत है, अपने 2 बंद नहीं हुई है, इस पर काम चल रहा है, और कड़ी मेहनत से इस पर काम हो रहा है और इस प्रोजेक्ट को बंद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हमारे लिए एक इमोशनल ट्रैक है, जो बंद नहीं हो सकता, अपने का जुड़ाव धरम जी से है, उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद, उनकी आत्मा हमारे साथ है, अपने 2 मेरे दिल के बहुत करीब है, हम इसके सीक्वल को एन्जॉय करना चाहते हैं,'. अब यह खबर देओल फैमिली के फैंस के लिए बड़ी गुड न्यूज बनकर आई है.