विज्ञापन
26 seconds ago

Bigg Boss 19 Contestants Live Updates: बिग बॉस 19 का लेटेस्ट एपिसोड टकराव, रणनीति और सत्ता परिवर्तन से भरपूर रहा. इस एक एपिलोज में साम, दाम, दंड और भेद के सारे रंग देखने को मिल गए। बसीर और प्रणीत की लड़ाई से लेकर फराहना एक महत्वपूर्ण टास्क जीतने, अभिषेक की कप्तानी की समीक्षा और घरवालों के बीच हुई तीखी झड़पों तक, यह दिन काफी उथल-पुथल भरा रहा. यही नहीं, कुनिका सदानंद तो सारी हदें ही लांघती नजर आईं. आइए जानते हैं बिग बॉस हाउस में क्या चल रहा है. आइए जानते हैं बिग बॉस 19 में आखिर चल क्या रहा है और पढ़ते हैं अपडेट्स...

Here are the LIVE Updates of Bigg Boss 19

Sep 25, 2025 10:37 (IST)
Link Copied
Share

Bigg Boss LIVE Updates: बिग बॉस 19 में आया नया टास्क, फिर मचेगा हंगामा

बिग बॉस ने तीन अलग-अलग पार्टियों के साथ एक नए टास्क की घोषणा की, जिसमें हर राउंड से घर के सदस्य धीरे-धीरे बाहर होते गए. चूंकि अशनूर फराहना से हारने के बाद पहले ही कप्तानी की दौड़ से बाहर हो चुकी थीं, और फराहना ने पहले ही अपनी जगह पक्की कर ली थी, इसलिए दोनों में से कोई भी इसमें हिस्सा नहीं लेगी. पहली पार्टी की थीम पजामा पार्टी थी- घरवालों को जब भी संगीत बजेगा, नाचना होगा, और जैसे ही संगीत बंद होगा, जल्दी से एक बिस्तर पर कब्जा कर लेना होगा, और एक बिस्तर पर सिर्फ एक ही प्रतियोगी को अनुमति होगी.

Sep 25, 2025 10:30 (IST)
Link Copied
Share

Bigg Boss LIVE Updates: फराहना और कुनिका की झड़प

बाद में, एक सामान्य बातचीत तब उग्र हो गई जब फराहना ने कुनिका को स्वार्थी कहने के लिए फटकार लगाई. बात तेजी से बिगड़ गई: फराहना ने कुनिका को "Stupid Woman" बताया. कुनिका ने भी पलटवार करते हुए फराहना को "potty mouth" करार दिया, फराहना ने जवाब में कहा, 'तुम एक बेवकूफ औरत हो' और "घटिया औरत", और उसे उसके मुंह पर ये बातें दोहराने की चुनौती दी. यह लड़ाई बेहद निजी हो गई, जिससे घरवाले स्तब्ध रह गए क्योंकि दोनों के बीच लगातार गालियाँ बकी जा रही थीं.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Bigg Boss 19, Entertainment News, Salman Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com