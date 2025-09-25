विज्ञापन

कुनिका सदानंद ने बिग बॉस 19 में पार की मर्यादा की सारी हदें, फरहाना को बोलीं- Potty Mouth

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में कुनिका सदानंद और फरहाना के बीच जुबानी जंग देखने को मिली. जहां दोनों एक-दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आए. 

कुनिका सदानंद और फरहाना भट्ट के बीच हुई लड़ाई
नई दिल्ली:

बिग बॉस-19 का ये सीजन फैंस का भरपूर मनोरंजन कर रहा है. बाकी सीजन की तुलना में ये सीजन टीआरपी की रेस में भी बना हुआ है. शो में टास्क के दौरान हर बार किसी ना किसी के बीच लड़ाई देखी जाती रही है, लेकिन इस बार फरहाना भट्ट ने सारी हदें पार कर दी हैं. शो के नए प्रोमो में फरहाना और कुनिका सदानंद के बीच जमकर जुबानी जंग देखी गई और प्रोमो सामने आने के बाद यूजर्स फरहाना को सपोर्ट कर रहे हैं. जियो हॉटस्टार ने लेटेस्ट एपिसोड में फरहाना और कुनिका सदानंद के बीच भयंकर लड़ाई देखने को मिली है. आपने देखा कि कुनिका बिग बॉस के सामने फरहाना को लेकर कहती नजर आईं कि सेल्फिशनेस की मूरत कल फरहाना को बनते देखा गया, जिसके बाद बाहर आकर फरहाना कुनिका से कहती है, ''आप मुझसे सीधा बात करें, मैं जो करना चाहूंगी...वो करूंगी, मेरी मर्जी….''

जिसपर भड़कते हुए फरहाना कहती हैं, "अपनी एक्टिंग अपनी फिल्मों में रखिए…मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है...अशनूर और अभिषेक के तलवे चाटने वाली...अगर मैं आपके लेवल पर आई तो वीकेंड पर आपका पूरा खानदान आएगा देखना." इस दौरान कुनिका जानबूझकर परेशान करने के लिए हाथ जोड़कर फरहाना को चिढ़ाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, "पॉटी माउथ...पॉटी माउथ..."

सिर्फ प्रोमो में इतनी भयंकर लड़ाई दिखाई गई है तो आज के एपिसोड में दीवाली से पहले भी धमाके होने वाले हैं. जियो हॉटस्टार रियलिटी ने प्रोमो शेयर कर कैप्शन में लिखा- मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, जब फरहाना और कुनिका में तीखी बहस हुई. प्रोमो रिलीज होते ही यूजर्स फरहाना को पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने फरहाना को शेरनी बताते हुए लिखा, "शेरनी वापस लौट आई." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "फरहाना रॉक्स... अब बिगबॉस सहानुभूति पाने के लिए कुनिका के पूरे परिवार को वीकेंड के वॉर में ला सकते हैं.''

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
