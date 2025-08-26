विज्ञापन

Bigg Boss 19: बिग बॉस के जाल में फंसे घरवाले, शो से इस कंटेस्टेंट को बाहर करना पड़ेगा भारी

Bigg Boss 19 Update: इस साल बिग बॉस का थीम शायद लोकतंत्र है, जहां हाउसमेट्स अपने फैसले ले सकते हैं, लेकिन खेल पूरी तरह बिग बॉस के नियंत्रण में है. बिग बॉस हर कदम पर बड़ा ट्विस्ट ला सकता है, और पहले ही दिन ऐसा ही हुआ.

Bigg Boss 19: बिग बॉस के जाल में फंसे घरवाले
Bigg Boss 19 Update: इस साल बिग बॉस का थीम शायद लोकतंत्र है, जहां हाउसमेट्स अपने फैसले ले सकते हैं, लेकिन खेल पूरी तरह बिग बॉस के नियंत्रण में है. बिग बॉस हर कदम पर बड़ा ट्विस्ट ला सकता है, और पहले ही दिन ऐसा ही हुआ. टास्कमास्टर ने सभी हाउसमेट्स को असेंबली रूम में बुलाया और हर एक से उस कंटेस्टेंट का नाम पूछा जो उनके हिसाब से घर में रहने लायक नहीं है. ज्यादातर हाउसमेट्स ने फरहाना भट्ट का नाम लिया और उन्हें "सबसे कम मिलनसार" बताया, साथ ही घर के कामों से बचने का आरोप लगाया. इसके बाद बिग बॉस ने पुष्टि की कि फरहाना को घर छोड़ना होगा. घर से निकलते समय फरहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन बाकी हाउसमेट्स पर इसका कोई खास असर नहीं दिखा.

हालांकि, फरहाना को घर से बाहर नहीं किया गया, बल्कि बिग बॉस ने उन्हें सीक्रेट रूम में भेज दिया. बिग बॉस ने फरहाना को खास ताकत दी, जिसके तहत वह 24 घंटे हाउसमेट्स की हर बात सुन और देख सकती हैं. फरहाना ने खुशी-खुशी हेडपीस पहना और हाउसमेट्स की बातें सुनना शुरू किया. उन्हें बदला लेने का सही मौका मिल गया, और उनके अगले कदम ने खेल में बड़ा ट्विस्ट ला दिया.

जल्द ही बिग बॉस ने घर में नॉमिनेशन टास्क की घोषणा की, जिसमें हर कंटेस्टेंट को दो-दो नाम नॉमिनेशन के लिए देने थे. फरहाना के पास अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का मौका था, क्योंकि उनके दिए नाम ही नॉमिनेशन के लिए चुने जाने थे. फरहाना ने टास्क पर नजर रखी और हाउसमेट्स के नॉमिनेशन को मंजूरी दी. आखिर में, फरहाना ने सात कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेशन के लिए चुना, जिनमें अभिषेक बजाज, गौरव खान, जीशान कादरी, नीलम गिरी, तान्या मित्तल, नतालिया जानोस्ज़ेक और प्रणीत मोरे शामिल हैं. इस हफ्ते इनमें से एक कंटेस्टेंट को घर से बेघर होना पड़ेगा, जो इस सीजन की पहली एविक्शन होगी.

