बिग बॉस 10 फेम एक्ट्रेस ने दिखाया बॉयफ्रेंड का चेहरा, प्रपोज करते हुए शेयर की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो

बिग बॉस 10 की कंटेस्टेंट रहीं सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और एक्ट्रेस नितिभा कौल ने अपने ड्रीम प्रपोजल की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने बॉयफ्रेंड का चेहरा रिवील किया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि वह एक साल से रिलेशनशिप में थीं. लेकिन फैंस से उन्होंने बॉयफ्रेंड का चेहरा छिपा कर रखा था. लेकिन अब प्रपोजल की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने अपने मंगेत्तर के चेहरे से पर्दा उठा दिया है. इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस ही नहीं सेलेब्स भी बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं.

नितिभा कौल ने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की ढेर सारी तस्वीरें

वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, सबसे आसान हां, जो मैंने अब तक कहा है. इसके अलावा तस्वीरों के साथ नितिभा कौल ने लिखा, "इस खूबसूरत दिन पर मेरी जिंदगी के प्यार ने मुझसे हमेशा के लिए उसका होने के लिए पूछा. सालों तक देर रात की कॉल, एयरपोर्ट पर अलविदा कहना, अनगिनत आंसू, और अलग-अलग महाद्वीपों और टाइम जोन में एक-दूसरे से प्यार करने के बाद, इस पल ने हर पल को कीमती बना दिया."

बॉयफ्रेंड की नितिभा कौल ने की तारीफ

आगे उन्होंने लिखा, उन्होंने बहुत अच्छा किया. एक प्रपोजल, जो सीधा फेयरीटेल ड्रीम्स जैसा था. सरप्राइज, महल और अंगूठी और सब कुछ . वह मैन, जिसने मुझे लकी गर्ल महसूस कराया. हर दिन. मैं अगले चैप्टर का इंतजार नहीं कर सकती. हमारा फॉरेवर और टुगेदर. अभी भी इस जादू में हूं. और यही सोच रही हूं कि अब मैं मंगेतर हूं. और डिटेल शेयर करने का इंतजार नहीं कर सकती कि उन्होंने यह कैसे किया. लेकिन आज के लिए इस पल में डूब रही हूं. इस पोस्ट को शेयर करने के बाद फैंस भी कपल को बधाईयां देते हुए नजर आ रहे हैं और जल्द उनकी शादी का इंतजार करने की बात कह रहे हैं.