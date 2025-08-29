Bigg boss 19: सोने पर रुकती हैं सांस, घुटने लगता है दम, बिस्तर पर जाते ही लगा लेता है मशीन, भयंकर बीमार से पीड़ित है कंटेस्टेंट

Bigg boss 19: टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस 19 हाल ही में शुरू हुआ है और पहला हफ्ता पूरा करने जा रहा है. इस बार शो में 16 कंटेस्टेंट के बीच जंग हो रही है, जिसमें एक सिंगर अमाल मलिक भी हैं. अमाल मलिक ने शो में आने से पहले अपनी फैमिली पर संगीन आरोप लगाए थे, जिसके चलते वह चर्चा में आए और इसी कारण उन्हें बिग बॉस 19 के लिए ऑफर गया. अमाल दर्शकों को अपनी ईमानदारी और फेयर प्ले गेम से इंप्रेस कर रहे हैं. इस बीच पता चला है कि वह एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसमें उनको सांस लेने में तकलीफ होती है. अमाल को रोज रात को मशीन लगाकर सोना पड़ता है. अमाल को ऐसा करते देख घरवालों ने पूछा तो उन्होंने चौंकाने वाली वजह बताई.

ये भी पढ़ें: 7 साल में 6 फिल्में, फिर भी जान्हवी कपूर को पहली हिट का इंतजार, क्या 'परम सुंदरी' पूरा करेगी अधूरा सपना?



अमाल मलिक को कौन सी बीमारी?



अमाल ने बिग बॉस 19 के घरवालों को बताया कि उन्हें स्लीप एपनिया नामक बीमारी है, जिसमें सोने के दौरान सांस रुकने जैसी समस्या हो जाती है. सिंगर ने बताया कि उन्हें एक मिनट में 15 से 20 सेकंड तक सांस नहीं आती है, उनका दम घुटने लगता है, इसी बीमारी से निपटने के लिए वह CPAP मशीन लगाते हैं. अमाल ने बताया कि इस वजह से उन्हें ज्यादा खर्राटे आते हैं. इसके अलावा वह मानसिक तौर पर भी बीमार हैं. अमाल की मानें तो वह क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं. अमाल के इस खुलासे के बाद घरवाले उनसे प्यार से डील कर रहे हैं.



बिग बॉस 19 अपडेट्स

आपको बता दें, अमाल मलिक म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक के भतीजे हैं और सिंगर अरमान मलिक के भाई हैं. अरमान ने एक्स पोस्ट में लिखा है, 'मेरे भाई ने हमेशा अपने दिल की सुनी है, वह विद्रोही है और थोड़ा रूखा है, लेकिन वह गोल्डन हार्ट बॉय है, अब लोग हकीकत में उसको पहचान पाएंगे'. बिग बॉस 19 के अपडेट की बात करें तो शो अपने पांचवें दिन में चल रहा है. इसमें अमाल मलिक के अलावा अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, नतालिया जानोसजेक, प्रणित मोरे, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद और मृदुल तिवारी, अवेज दरबार, जीशान कादरी, तान्या मित्तल, नगमा मिराजकर, नेहल चुडासमा, बसीर अली बतौर कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं.