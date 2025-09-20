विज्ञापन

राइज एंड फॉल से बाहर निकले पवन सिंह, धनश्री वर्मा का हुआ रो-रोकर बुरा हाल

शो से जाने से पहले पवन सिंह ने अपने दिल की बात अपने साथी कंटेस्टेंट्स के सामने रखी. भोजपुरी स्टार ने कहा, 'आप सभी मेरे दिल के बहुत करीब हैं.

राइज एंड फॉल से बाहर निकले पवन सिंह
नई दिल्ली:

 अशनीर ग्रोवर के लेटेस्ट रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' दर्शकों को अट्रैक्ट कर रहा है. आए दिन शो से कंटेस्टेंट्स की मस्ती के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. अब शो का माहौल बहुत गमगीन हो गया है, क्योंकि शो के स्टार कंटेस्टेंट और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने इसे छोड़ने का ऐलान कर दिया है. दरअसल, इस एलान के बाद से शो में पवन सिंह के चेहतों की आंखे नम हो गई हैं. इसमें सबसे ज्यादा क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पूर्व पत्नी और डांसर धनश्री वर्मा का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा है. धनश्री शो में सबसे ज्यादा एन्जॉय पवन सिंह के साथ ही कर रही थीं. गौरतलब है कि आगामी बिहार चुनाव के चलते पवन सिंह को शो का मजबूरन छोड़ना पड़ रहा है.

शो को छोड़कर गए पवन सिंह
लेकिन, शो से जाने से पहले पवन सिंह ने अपने दिल की बात अपने साथी कंटेस्टेंट्स के सामने रखी. भोजपुरी स्टार ने कहा, 'आप सभी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, आप सभी बहुत अच्छे हैं, ये तो गेम है, जो हमें खेलना पड़ रहा है, जब बाहर मिलेंगे तो गले भी लगाएंगे, खाएंगे और मौज करेंगे, जो भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ आगे बढ़ा देने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता'. आखिर में स्टार ने कहा है, 'जब कभी भी मुझे याद करोगे तो मैं जरूर आऊंगा'. शो की साथी कंटेस्टेंट अहाना कुमरा से एक्टर ने कहा, 'गलती तो हर किसी से होती है, इसमें चाहे मैं हूं या आप, लेकिन हाथ मिलाने से सब ठीक हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं'.
 

धनश्री वर्मा ने निकले आंसू
इधर, पवन सिंह के जाने से धनश्री वर्मा की आंखों में आंसू हैं. डांसर ने कहा, 'पवन जी ने हमेशा से सम्मान से बात की है, उन्होंने घर के माहौल को ठीक रखा है और इसलिए हम उन्हें बहुत मिस करने वाले हैं, उन्होंने हमारे साथ जो दो हफ्ते बिताए हैं, वो हमेशा याद रहेंगे और उन्हें कठिन खेल को भी मन से खेलना सिखाया, अब मेरी तारीफ कौन करेगा पवन जी? और हां आप इस बात की चिंता ना करे, एक दिन मैं जरूर साड़ी पहनूंगी, जैसा आपने कहा था'. इसके बाद गमगीन माहौल में पवन सिंह को शो से विदाई दी गई. इस दौरान डांस और गाना भी हुआ. लेकिन अगर पवन सिंह के जाने से शो की टीआरपी पर ज्यादा फर्क पड़ा, तो हो सकता है कि भोजपुरी स्टार की वाइल्ड कार्ड के जरिए शो में दोबारा वापसी हो.



 

