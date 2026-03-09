भारती सिंह ने फैंस को किया अलर्ट, स्लिमिंग प्रोडक्ट स्कैम में AI से की गई उनकी आवाज की नकल

कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने फैंस को एक स्कैम के बारे में चेतावनी दी है, जिसमें स्कैमर उनके नाम और AI से बनी आवाज का इस्तेमाल करके स्लिमिंग प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में भारती ने अपने फॉलोअर्स को अलर्ट किया और कहा कि कुछ स्कैमर्स झूठा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ पतले फुट पैड्स का समर्थन किया है. उन्होंने आगे कहा कि स्कैमर्स उनकी आवाज के AI ऑडियो का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि ऐसा लगे कि वह प्रोडक्ट का प्रचार कर रही हैं.

इस मामले पर बात करते हुए भारती ने अपने वीडियो में कहा, “यह स्कैम मेरे नाम पर हो रहा है. हर सुबह लोग मुझे मैसेज भेजते हैं और पूछते हैं, ‘भारती जी, क्या यह सच है? क्या इससे आप सच में पतली हो गईं? क्या आपने इसका इस्तेमाल किया? क्या आप इस कंपनी को जानती हैं?' उन्होंने आगे कहा, “मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं इस कंपनी को बिल्कुल नहीं जानती. मेरे लिए यह फ्रॉड है. मुझसे पूछे बिना, मेरी परमिशन के बिना, वे मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और AI के जरिए मेरी आवाज बदलकर ये पतले फुट पैड बेच रहे हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे खुद इस बारे में तब तक पता नहीं था, जब तक लोगों ने मुझे वीडियो भेजना शुरू नहीं किया. वे मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि मुझसे पूछते हैं कि क्या यह सच है और क्या उन्हें इसे खरीदना चाहिए, लेकिन नहीं, यह एक स्कैम है. मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन हैं.” भारती ने यह भी साफ किया कि ऐड में सुनाई देने वाली आवाज उनकी नहीं है और उन्होंने फैंस से इस फ्रॉड प्रमोशन और स्कैम के झांसे में न आने की रिक्वेस्ट की. “यह एक स्कैम है, दोस्तों, इसलिए प्लीज इसे मत खरीदना. यह मेरी असली आवाज भी नहीं है. मेरा चेहरा हो सकता है, लेकिन आवाज मेरी नहीं है. मेरी अपनी मां ने भी मुझे वीडियो भेजा है और पूछा है कि क्या यह सच है. यह झूठ है. मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन हैं.”

भारती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने वीडियो के जरिए अपने फॉलोअर्स से अलर्ट रहने और ऐसे गुमराह करने वाले एडवर्टाइजमेंट के जरिए प्रमोट किए गए प्रोडक्ट्स को खरीदने से बचने की अपील की है. वह आगे इस बात पर जोर देती दिखीं कि उनका कंपनी या ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे प्रोडक्ट से कोई लेना-देना नहीं है.

