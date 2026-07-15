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भारती सिंह और पापा हर्ष लिम्बाचिया से क्यों नहीं मिलती छोटे बेटे काजू की शक्ल? कॉमेडी क्वीन ने किया खुलासा

भारती सिंह ने अपने रीसेंट व्लॉग में बेटे काजू की शक्ल को लेकर बड़ा खुलासा किया. भारती ने बताया कि वह पापा हर्ष या उनके जैसा क्यों नहीं दिखता.

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भारती सिंह और पापा हर्ष लिम्बाचिया से क्यों नहीं मिलती छोटे बेटे काजू की शक्ल? कॉमेडी क्वीन ने किया खुलासा
भारती सिंह ने बताया अलग क्यों दिखता है छोटा बेटा काजू
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नई दिल्ली:

कॉमेडियन भारती सिंह ने एक वीडियो में बेटे काजू को लेकर एक मजेदार किस्सा सुनाया. उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में बताया कि उनका बेटा यशवीर (जिसे प्यार से काजू कहा जाता है) थाईलैंड में कंसीव हुआ था, इसलिए वह थोड़ा बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता है. इतना सुनते ही सभी की हंसी छूट गई. अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए एक मजेदार बातचीत वाले वीडियो में भारती ने कहा, "काजू थाईलैंड में कंसीव हुआ था. इसीलिए वह थोड़ा बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता है." उनकी यह बात सुनकर आस-पास मौजूद सभी लोग हंसने लगे. बता दें कि भारती और उनके पति, राइटर हर्ष लिम्बाचिया पिछले साल दिसंबर में दूसरी बार माता-पिता बने, जब काजू पैदा हुआ. वे पहले से ही 4 साल के बेटे गोला उर्फ लक्ष्य के माता-पिता हैं, जिसका जन्म अप्रैल 2022 में हुआ था.

कुछ दिन पहले, भारती और हर्ष ने अपने 7 महीने के बच्चे काजू की अन्नप्राशन सेरेमनी मनाई, जो उसको पहली बार ठोस आहार (सॉलिड फूड) खिलाने का मौका था. अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो में भारती और हर्ष बच्चे काजू को अपनी गोद में लिए हुए दिखे, जबकि मेहमान उसे खीर खिला रहे थे.

इस साल 3 जुलाई को, भारती सिंह ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ गोवा की यादगार ट्रेन यात्रा के साथ अपने जन्मदिन का जश्न मनाया. अपने यूट्यूब व्लॉग चैनल पर, भारती ने रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन में चढ़ने तक की पूरी यात्रा का वीडियो शेयर किया था. इस व्लॉग में उनके पति हर्ष लिम्बाचिया, उनके बच्चे, भारती की मां, उनकी बहनें और उनकी प्रोफेशनल टीम के अन्य सदस्य शामिल थे.

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वीडियो में ग्रुप को रेलवे प्लेटफॉर्म पर आराम से अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए दिखाया गया, जिसके बाद वे ट्रेन के डिब्बों में अपनी जगह पर बैठे और साथ में सफर किया. व्लॉग की खास बातों में से एक परिवार का घर का बना खाना था. भारती ने बताया कि वे घर से ही खाना साथ लाए थे. भारती ने बताया था कि उन्होंने बच्चों को रेलवे के रोमांच और मजे का अनुभव कराने के लिए जान-बूझकर फ्लाइट के बजाय ट्रेन को चुना था.

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