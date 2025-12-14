विज्ञापन

भाबीजी घर पर हैं 2.0 में शिल्पा शिंदे ने अंगुरी के रोल में की वापसी, शो में दिखेगा डरावना ट्विस्ट

लगभग एक दशक बाद शिल्पा शिंदे पॉपुलर सिटकॉम भाभीजी घर पर हैं... में अंगूरी भाभी के रोल में वापसी कर रही हैं. शिल्पा के जाने के बाद शुभांगी अत्रे ने पहले यह रोल किया था, लेकिन अब असली अंगूरी वापस आ गई हैं.

भाबीजी घर पर हैं 2.0 में शिल्पा शिंदे ने अंगुरी के रोल में की वापसी
नई दिल्ली:

लगभग एक दशक बाद शिल्पा शिंदे पॉपुलर सिटकॉम भाभीजी घर पर हैं... में अंगूरी भाभी के रोल में वापसी कर रही हैं. शिल्पा के जाने के बाद शुभांगी अत्रे ने पहले यह रोल किया था, लेकिन अब असली अंगूरी वापस आ गई हैं. इस बार वह भाभीजी घर पर हैं 2.0 में एक डरावना ट्विस्ट ला रही हैं. फैंस पहले से ही उनकी वापसी को पसंद कर रहे हैं.  शनिवार को भाभीजी घर पर हैं के मेकर्स ने नए सीज़न का टीज़र जारी किया. ओरिजिनल शो पूरी तरह से कॉमेडी पर आधारित था, आने वाले सीज़न के टीज़र में एक अजीब ट्विस्ट दिखाया गया है. यह अंगूरी, तिवारी, विभूति और अनीता को घूंघटगंज नाम के एक अनजान गांव में ले जाता है.

उनका ध्यान एक अजीब दिखने वाली मूर्ति पर जाता है जो उन्हें रुकने पर मजबूर कर देती है. एक डरावने पल में मूर्ति की साड़ी फिसलकर सीधे अंगूरी पर गिरती है, जो इस बात का संकेत देती है कि शो किस तरह का डरावना मोड़ लेने वाला है. पोस्ट पर कैप्शन में लिखा है, "घूंघटगंज की गलियों से घूंघट उठाके, आ रही हैं असली से भी असली भाभीजी हंसी का तड़का लगाएं. सही पकड़े हैं!" 

फैंस ने कमेंट में शिल्पा की वापसी की सराहना की, वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने शुभांगी अत्रे के लिए अपना समर्थन भी व्यक्त किया. एक कमेंट में लिखा था, “अंगूरी के रूप में शुभांगी बेस्ट  थीं..” एक अन्य ने लिखा, "हमारी अपनी ओजी अंगूरी भाभी वापस आ गई हैं - बहुत उत्साहित हूं!" एक अन्य ने लिखा, "आखिरकार, ओजी भाभी आ गई." एक फैन ने यह भी लिखा, "आसिफ सर और शिल्पा मैम को फिर से देखने का मौका मिलेगा-वाह, यह बहुत अच्छा है."

