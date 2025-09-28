देव आनंद के साथ दिख रहा एक्टर एक ही शो में निभा चुका है 350 कैरेक्टर, 35 तो हैं महिलाओं के 

देव आनंद बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं, जिनकी हाल ही में 102वीं बर्थ एनिवर्सरी थी. इस मौके पर सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें से एक यह फोटो है. इस फोटो में वह काला चश्मा पहने उस एक्टर के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने एक ही शो में 350 से ज्यादा किरदार अदा किए हैं. खास बात यह है कि इसमें 35 महिलाओं के किरदार हैं, जो 21 से 80 की उम्र की महिलाओं के हैं. इसके चलते वह काफी पॉपुलर भी हो गए हैं. नहीं पहचाना तस्वीर में देव आनंद के साथ पोज दे रहे एक्टर और कोई नहीं बल्कि एक्टर आसिफ शेख हैं.

हाल ही में विभूति नारायण मिश्रा का किरदार भाबी जी घर पर है में निभाने वाले एक्टर आसिफ शेख ने कहा, जब भाबी जी घर पर है शुरू हुआ तो मेरे किरदार पर बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट हुई. धीरे टीम ने अलग अलग किरदार और अपीयरमेंस को मेरे लिए डिजाइन करना शुरु किया. इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला. मैं अपने डायरेक्टर्स और राइटर्स का आभारी हूं, जिन्होंने मुझपर भरोसा किया और मुझे ये मौका दिया.

आगे उन्होंने कहा, अभी तक मैंने 350 से ज्यादा किरदार निभाए हैं. उनमें से 35 महिलाओं के हैं, जो कि 21 से लेकर 80 साल की महिला के हैं. ऐसे किसी भी कैरेक्टर को निभाने के लिए मेरा पहला नजरिया हमेशा उन विविधताओं पर विचार करना होता है, जिन्हें खोजा जा सकता है और वे क्या प्रभाव पैदा करेंगे.मेरी टीम की मदद से हम रिसर्च करते और रेफरेंस लेते. और मेकअप और कॉस्ट्यूम की तरफ बढ़ने से पहले एक स्कैच तैयार करते. एक बार लुक सेट हो जाता तो हम भाषा, एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज पर काम करते. आखिर में मैं सिचुएशन देखता और परफॉर्म करता. यह मेरा प्रोसेस है. मैं बहुत धन्य हूं की ऐसे अलग अलग शेड्स पर्दे पर जिंदगी में ला पाया.



