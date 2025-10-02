40 लाख के शो में क्या दो करोड़ रुपये देकर बाहर आए हैं आवेज दरबार? जानें क्या है बिग बॉस 19 से एविक्शन का सच

बिग बॉस 19 में पिछले हफ्ते आवेज दरबार का इविक्शन हुआ है, जो काफी शॉकिंग था क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी काफी फैन फॉलोइंग था. हालांकि इसके बाद एक्टर पर कुछ खबरें सामने आईं कि उन्होंने शो से बाहर आने के लिए 2 करोड़ की रकम चुकाई है क्योंकि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड शो में बतौर वाइल्डकार्ड एंट्री करने वाली है. लेकिन अब टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में आवेज दरबार ने इन रुमर्स पर रिएक्शन दिया है और बताया है कि उन्हें किसी भी तरह की पैनल्टी नहीं दी है.

अपने एलिमिनेशन पर बात करते हुए आवेज ने कहा, मैं साफ करना चाहता हूं कि मैंने या फिर मेरी फैमिली ने ऐसा कुछ नहीं किया है. दो करोड़ रुपए देने के आरोपों पर मैं यह साफ करना चाहूंगा क्योंकि लोग मुझसे यह बात बारबार पूछ रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं हुआ है. सच कहूं तो अगर किसी ने मुझे इतना मनी दिया होता तो मैं कुबूल कर लेता और. मेरी फैमिली और मैंने किसी भी तरह के पैसे नहीं दिए हैं.

आगे उन्होंने कहा, मैंने किसी भी तरह की पैनल्टी नहीं दी है. मैं रियलिटी शो काफी पसंद करता हूं. जब मैं झलक दिखला जा में था तो मुझे एक चोट के कारण शो छोड़ना पड़ा था और मैं काफी दुखी हुआ था. मैं करना चाहता था. तो जब मुझे बिग बॉस में जाने का मौका मिला, जो नंबर वन रियलिटी शो है तो मैं क्यों बाहर आऊंगा. शो में रहना 2, 4,5 या फिर 6 करोड़ जितना है. बीच में शो छोड़ने मेरे लिए ही नुकसान है. मैं ऐसा क्यों करुंगा.

बिग बॉस से कितनी हुई आवेज दरबार की कमाई

रिपोर्ट्स की मानें तो आवेज दरबार को एक हफ्ते के 6 लाख रुपए मिल रहे थे. वहीं वह शो में वह 5 हफ्ते तक थे, जिसके चलते उन्होंने 30 लाख की कमाई हासिल की. जबकि खास बात यह है कि बिग बॉस 7 के लिए आवेज दरबार की भाभी गौहर खान को हफ्ते के साल 2013 में 6 लाख रुपए मिल रहे थे. वहीं उन्होंने शो जीता था, जिसके चलते उन्होंने आवेज से कई ज्यादा रकम वसूली थी.

