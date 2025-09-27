विज्ञापन

बिग बॉस 19 में शॉकिंग इविक्शन, प्रणीत मोरे या नीलम गिरी की जगह इविक्ट हुआ ये कंटेस्टेंट!

बिग बॉस 19 में इस हफ्ते नीलम गिरी या प्रणीत मोरे की जगह आवेज दरबार का इविक्शन होने की खबरें हैं. 

Awez Darbar Evicted From Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 से बाहर हुए आवेज दरबार
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए 6 लोग नॉमिनेट हैं, जिसमें गौरव खन्ना, आवेज दरबाद, मृदुल तिवारी, अशनूर कौर, नीलम गिरी और प्रणित मोरे का नाम शामिल है. बिग बॉस 19 में नॉमिनेशन का फैसला इस बार सीक्रेट रुम में बैठी नेहल चुडासामा ने लिया, जिन्होंने एक टास्क में गौरव खन्ना और उनकी टीम को अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद नॉमिनेट कर दिया. इसके चलते फैंस भी काफी नाराज नजर आए. लेकिन अब चौंकाने वाली खबर सामने आई है, नीलम गिरी या प्रणीत मोरे नहीं बल्कि अन्य चार नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से एक सदस्य घर से बेघर हो गया है. 

बिग बॉस 19 का अपडेट देने वाले एक्स यूजर बिग बॉस तक के मुताबिक, इस हफ्ते शो से आवेज दरबार का इविक्शन हो गया है. हैरानी की बात इसलिए है कि इंस्टाग्राम पर आवेज के 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसके बावजूद वह घर से बेघर हो गए.

हालांकि इस पर रिएक्शन देते हुए एक्स यूजर्स का मानना है कि नेहल की तरह आवेज भी सीक्रेट रुम में जाएंगे. हालांकि यह तो वीकेंड के अंत तक पता चलेगा. लेकिन यह इविक्शन फैंस को चौंका रहा है.

गौरतलब है कि इस हफ्ते बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार पर आवेज दरबार की भाभी यानी बिग बॉस 7 की विनर रह चुकीं एक्ट्रेस गौहर खान नजर आने वाली हैं. इसकी झलक शो के लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिली है. प्रोमो में होस्ट सलमान खान आवेज से कहते हैं, "मैं आपकी मदद तभी कर सकता हूं जब आप खुद की मदद करेंगे. जैसा आप पूरे हफ्ते अपने मुद्दे में कुछ नहीं बोलूंगा. इसके बाद स्टेज पर गौहर स्टेज की एंट्री होती है और वह आवेज से पूछती हैं, "आपको यहां पर क्या हो रहा है आवेज. अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आप बिल्कुल चुप हो जहां पर असल में बोलना चाहिए. अगर आप हार गए तो इस शो में आपका कोई मौका नहीं है."

इतना ही नहीं गौहर खान को अमाल से भी बात करते हुए देखा जा सकता है. वह कहती हैं, "अमाल आपका जो किरदार आ रहा है वो बहुत ज़्यादा दोगला नजर आ रहा है. और आप किसी के नहीं हैं ” इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. 

