अशनूर कौर ने बताया हर तरह के डाइट और वर्कआउट किए ट्राय, बोलीं- कुछ भी काम नहीं आया

बिग बॉस 19 फेम अशनूर कौर ने खुलासा किया कि उन्होंने हर तरह की डाइट और वर्कआउट ट्राई किए. लेकिन काफी समय तक कुछ नहीं हुआ. 

बिग बॉस 19 में फिटनेस को ट्रोल हुई थीं अशनूर कौर
टेलीविजन इंडस्ट्री में बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस अशनूर कौर हाल ही में रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नजर आई थीं. हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में अपनी बॉडी इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद को अपनाने की जर्नी के बारे में दिल छू लेने वाली बातें कीं. एक्ट्रेस अशनूर कौर ने हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में शिरकत की. जहां उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन पर लोगों की नजरों में बड़े होने का दबाव रहा है. मनोरंजन जगत और सोसाइटी की उम्मीदों के बीच शरीर स्वस्थ बनना आसान नहीं था. 

उन्होंने कहा, "हमारे मन में बहुत सी बातें शुरू होती हैं और कई तरह के दुख-दर्द हमारे शरीर में जमा होने लगते हैं. इसके लिए अपने आप के साथ नरमी से पेश आएं, खुद को समय दो और मन को शांत रखो." जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अशनूर कुछ समय पहले रियलिटी शो बिग बॉस 19 में गई थीं, जहां उनके शरीर को लेकर कुछ आलोचनाएं हुई थीं. शो के माहौल को लेकर सोहा ने कुछ सवाल पूछे, जिसका जवाब देते हुए अशनूर ने कहा, "शो का माहौल काफी टॉक्सिक था. घर के अंदर के लोगों की हिम्मत है कि वे कितने भी अच्छे दिखते हों, उन्हें फिर भी लगता है कि वे काफी अच्छे नहीं हैं और यह बहुत दुख की बात है.”

इसके बाद अशनूर ने फिटनेस और डाइट ट्रेंड्स पर भी बात की. अशनूर ने खुलासा किया कि उन्होंने हर तरह की डाइट और वर्कआउट ट्राई किए, लेकिन कुछ भी लंबे समय तक नहीं हुआ. उन्होंने कहा, "मैंने सचमुच सब कुछ आजमाया. खुद को टैप करने से लेकर वॉटर डाइट पर रहने तक, कीटो और कई तरह के अलग-अलग वर्कआउट. ट्रेनर भी बदल लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया." अभिनेत्री का मानना है कि असली कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आता है. उन्होंने बॉडी शेमिंग और मानसिक ट्रॉमा से जूझते हुए खुद को स्वीकार करने का सफर बताया. 

