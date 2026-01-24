विज्ञापन

साल 2026 की आखिरी फिल्म होगी किंग, शाहरुख का ऐलान- डर नहीं, दहशत हूं

शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग को लेकर अब सबसे बडी खबर सामने आ गई है. फिल्म की रिलीज डेट पर आधिकारिक मुहर लग चुकी है.

शाहरुख खान के किंग की रिलीज डेट आई सामने

शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग को लेकर अब सबसे बडी खबर सामने आ गई है. फिल्म की रिलीज डेट पर आधिकारिक मुहर लग चुकी है. यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. साल के अंत में आने वाली यह फिल्म 2026 का सबसे बडा क्लोजर साबित हो सकती है और 2027 की शुरुआत भी शानदार तरीके से करेगी. शाहरुख खान और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने यह ऐलान पठान की रिलीज के तीन साल पूरे होने से ठीक पहले किया, जिससे इस सुपरहिट जोडी की वापसी को लेकर फैंस का उत्साह और बढ गया है.

रिलीज डेट के साथ मेकर्स ने फिल्म की दुनिया की एक झलक भी दिखाई है. सामने आए विजुअल्स में शाहरुख खान पहले से बिल्कुल अलग और दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं. सिल्वर हेयर, इंटेंस एक्सप्रेशन और हाई लेवल एक्शन वाइब ने फैंस को दीवाना बना दिया है. शानदार लोकेशन्स और पावरफुल फ्रेम्स से साफ है कि फिल्म विजुअली काफी ग्रैंड होने वाली है. अब दर्शकों को बस लगभग 11 महीने इंतजार करना होगा, जब साल के आखिर में किंग की दहाड सुनाई देगी.

इससे पहले 2 नवंबर को शाहरुख खान के जन्मदिन पर फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था. उस वीडियो में उनका सिल्वर हेयर लुक, एक्शन टोन, खास थीम म्यूजिक और डायलॉग “डर नहीं, दहशत हूं” ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी थी. अब रिलीज डेट आने के बाद फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और तेजी से बढ़ती जा रही है. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मारफ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बन रही किंग 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली बिग स्क्रीन फिल्मों में शामिल हो चुकी है.

