क्योंकि सास भी कभी बहू थी को टक्कर देने के लिए अनुपमा ने चली चाल! आप तीन दिन तक देख सकेंगे...

टेलीविजन के सबसे पसंदीदा और चर्चित शो अनुपमा अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहा है एक बड़ा सरप्राइज. इस हफ्ते कहानी में आने वाला है एक ऐसा इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़, जिसे एक एपिसोड में समेटना नामुमकिन है. इसी वजह से अनुपमा अब लेकर आ रहा है स्पेशल डबल एपिसोड. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. बुधवार से शुक्रवार तक दर्शक देख पाएंगे स्पेशल एपिसोड शाम 6:30 बजे, जिसके बाद रात 10:00 बजे आएगा रेगुलर एपिसोड, सिर्फ स्टार प्लस पर. अपनी दमदार कहानी, प्रेरणादायक सफर और यादगार ट्विस्ट्स के लिए मशहूर अनुपमा अब लेकर आ रहा है पहले से भी ज्यादा इमोशनल और इंटेंस ड्रामा.

रिश्तों की परीक्षा, बढ़ते जज्बात और जिंदगी के एक और बड़े मोड़ पर खड़ी अनुपमा, अब हर पल बनने वाला है बेहद अहम. कई राज खुलेंगे, कुछ फैसले रिश्तों की बुनियाद हिला देंगे और कहानी लेगी ऐसे मोड़ जिन्हें मिस करना मुमकिन नहीं. जब पूरा देश अपने परिवार के साथ अनुपमा देखता है, अब वो अनुभव होने वाला है पहले से भी ज्यादा बड़ा और रोमांचक.

अगर आप भी अनुपमा के रेगुलर दर्शक हैं और कहानी में आने वाले इन जबरदस्त और नए ट्विस्ट को देखना चाहते हैं तो फिर तैयार हो जाइए क्योंकि मेकर्स ने भी आपके लिए फुल इंतजाम कर लिया है. अगर आप घर बैठे टीवी पर एपिसोड देखने का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे तो आप इसे जियोहॉटस्टार पर भी देख सकते हैं. टीआरपी चार्ट में हमेशा टॉप पर रहा ये शो कभी भी दर्शकों को चौंकाने का कोई मौका नहीं छोड़ता.