Anupamaa Written Update: आने वाले एपिसोड में बढ़ेगी अनुपमा की टेंशन, अपनी ही औलाद बनी दुश्मन

अनुपमा के आने वाले एपिसोड में शाह हाउस में एक बड़ा ड्रामा होगा. अनुपमा, पाखी के प्यार को मानने से मना कर देगी और दिवाकर से शादी करने के उसके फैसले से सहमत नहीं होगी. इससे अनुपमा, राही और दिवाकर के बीच जबरदस्त लड़ाई होगी. इससे पहले, राही और प्रेम ने दिवाकर को सबक सिखाया था क्योंकि उसने राही का पीछा करने की कोशिश की थी. उन्हें लगा कि वे सेफ हैं और दिवाकर उनसे दूर रहेगा. लेकिन जब वे अचानक दिवाकर को पाखी के साथ देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं. पाखी उसे घर लाती है और सबको बताती है कि वह उससे शादी करना चाहती है. अनुपमा, राही और प्रेम हैरान और परेशान हो जाते हैं. अनुपमा पाखी को दिवाकर की सच्चाई और उसके बुरे इरादों के बारे में बताने की कोशिश करती है. लेकिन पाखी सुनने से मना कर देती है और अनुपमा से बहस करती है. घर में टेंशन बढ़ जाती है.

झूठे दिवाकर को मिला पाखी का साथ

राही भी बात करती है और बताने की कोशिश करती है कि कॉलेज के दिनों में दिवाकर के साथ क्या हुआ. लेकिन दिवाकर झूठ बोलता है और पाखी से कहता है कि राही ने ही उसकी तरफ पहल की थी. यह सुनकर, अनुपमा का सब्र टूट जाता है और वह दिवाकर को थप्पड़ मार देती है. पाखी को यह पसंद नहीं आता और वह अपनी मां पर गुस्सा हो जाती है. अनुपमा साफ तौर पर शादी की इजाजत देने से मना कर देती है. इस वजह से, शाह हाउस में जबरदस्त बहस छिड़ जाती है. इमोशन सबपर हावी होते हैं और परिवार बंट जाता है. आगे क्या होगा? क्या पाखी सच्चाई समझेगी, या यह लड़ाई परिवार में और बड़ा तूफान लाएगी?