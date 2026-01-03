घर कब आओगे के लॉन्च पर अहान शेट्टी को आया गुस्सा? BSF जवानों के साथ कुछ ऐसा किया बॉर्डर 2 एक्टर ने बिहेव

सनी देओल की बॉर्डर 2 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ये 1997 में आई बॉर्डर का सीक्वल है. फिल्म में सनी के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म का गाना घर कब आओगे शुक्रवार को रिलीज हुआ है. जिसका एक ग्रैंड इवेंट जैसलमेर में रखा गया था. इस इवेंट में स्टारकास्ट पहुंची थी. इस इवेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें आर्मी के जवान अहान को पकड़कर ले जा रहे हैं.

अहान शेट्टी का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आर्मी के जवान अहान शेट्टी को पकड़कर कार तक छोड़ने जा रहे हैं. उन्होंने अहान का कसकर हाथ और कंधा पकड़ा हुआ है. वहीं आखिर में वह हाथ छुड़ाकर कार में बैठ जाते हैं, जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि अहान की तबीयत बिगड़ गई थी इस वजह से उन्हें इस तरह से लेकर जाया गया. वहीं कुछ कह रहे हैं कि भीड़ और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन्हें भीड़ से सुरक्षित निकाला जा रहा है. जबकि कुछ उनके गुस्सा करने की बात कह रहे हैं. हालांकि अभी तक असली वजह सामने नहीं आई है. जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है.

सनी देओल के छूए पैर

इवेंट में शामिल होने के लिए शुक्रवार की सुबह अहान शेट्टी, वरुण धवन और निधि दत्ता निकल गए थे. इवेंट में सनी देओल भी शामिल हुए थे. जहां पर जाकर अहान ने सनी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. अहान का ये अंदाज देखकर हर कोई खुश हुआ. वहीं सनी देओल इस इवेंट पर अपने पापा धर्मेंद्र को याद करके इमोशनल हुए. उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी. बात करने के बाद उन्होंने आखिरी में कहा- फिलहाल मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, मेरा दिमाग हिला हुआ है. सनी देओल ने बॉर्डर के बारे में बात की. अब फैंस को इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है.

बॉर्डर 2 में अहान शेट्टी

कहा जा रहा है कि बॉर्डर 2 में अहान शेट्टी पियुष अल्प्रेड नोरोनहा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. वहीं हाल ही में उन्होंने बॉर्डर 2 के सेट से अपनी एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वह पिता सुनील शेट्टी के साथ नजर आ रहे हैं. बता दें कि सुनील शेट्टी बॉर्डर का हिस्सा रहे हैं.