AI वीडियो के शिकार बने बिग बी, केबीसी में सुनाया अपना दर्द, बोले- मुझे गालियां पड़ती हैं...

कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी को सालों से होस्ट कर रहे अमिताभ बच्चन आने वाले प्रतिभागियों का काफी मनोरंजन करते हैं. अमिताभ बच्चन अलग अंदाज में केबीसी को होस्ट करते हैं और उनकी इसी अदा के करोड़ों दीवाने हैं. यूं तो अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर बेहद संतुलित रूप से एक्टिव रहते हैं, लेकिन एआई के दौर में उनकी नकल करके बने वीडियो उनको काफी परेशान करते हैं. ऐसे में एआई पर पीएचडी कर रहे एक प्रतियोगी के सामने अमिताभ बच्चन ने अपना दुख साझा किया. क्या कहा बिग बी चलिए जानते हैं.



अमिताभ बच्चन ने सुनाया अपना गम

अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक प्रतियोगी से उसके कामकाज को लेकर बातचीत की तो पता चला कि वो शख्स एआई पर पीएचडी कर रहा है. शख्स ने बताया कि वो एआई के एथिक्स पर पीएचडी कर रहा है. तब अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा कि आपको कैसे सूझा कि आपको एआई के एथिक्स पर पीएचडी करनी चाहिए. तब इस प्रतियोगी ने बताया कि एआई सदी का सबसे पावरफुल टूल बनकर उभरा है. शख्स ने कहा कि उन्होंने देखा कि एआई से लोगों की जिंदगी को काफी फायदा हुआ है. घंटों का काम मिनटों में पूरा हो सकता है. ऐसे में ताकत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आती है. उन्होंने कहा कि एआई से मानवता को कम से कम नुकसान हो, वो इस विषय पर पीएचडी कर रहे हैं.



AI के शिकार हैं बिग बी

प्रतियोगी की बात सुनकर अमिताभ बच्चन खुद को रोक न सके और उन्होंने खुद को एआई तकनीक का शिकार बताया. उन्होंने कहा कि पता नहीं और लोगों ने इसे भुगता होगा, लेकिन इस तकनीक के सबसे बड़े भुक्तभोगी वो खुद हैं. बिग बी ने कहा कि न जाने कब और कहां हमारा चेहरा डालकर वीडियो बना देंगे. हमारी आवाज डाल देंगे, एकदम लिप सिंक होगा हमारी तरह. लोग सोचेंगे कि यही बोल रहा है. ऐसे में ये लोग एकदम गलत शलत डाल देते हैं मुंह में. ऐसे में उन्हें इतनी गालियां पड़ती हैं कि वो बता नहीं सकते. बिग बी ने कहा कि इससे बचाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस दिशा में काम कर रहे हैं.