KBC के सेट पर पहले ही दिन नम हो गईं बिग बी आंखें, पब्लिक ने बजाई तालियां तो छलक गए मेगा स्टार के आंसू

अमिताभ बच्चन ने पिछले साल क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति को भावुक विदाई दी थी. आखिरी एपिसोड में वो काफी इमोशनल हो गए थे हालांकि पब्लिक डिमांड पर इस बार फिर उन्होंने शो पर बतौर होस्ट वापसी की. KBC के 16वें सीजन का प्रीमियर सोमवार 12 अगस्त को रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर हुआ. जब अमिताभ एपिसोड की शुरुआत में केबीसी के सेट पर पहुंचे तो स्टूडियो की भीड़ दिग्गज एक्टर-होस्ट का जोरदार स्वागत करने से खुद को रोक नहीं पाई. इसके बाद अमिताभ अपनी सीट पर बैठे और कैमरे की तरफ देखते हुए हिंदी में अपने दिल की बात रखी. उन्होंने कहा, “आज एक नए सीजन की शुरुआत है. लेकिन आज मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी शब्द आपके प्यार के लिए आभार व्यक्त करने की क्षमता नहीं रखता है."

बिग बी ने कहा, "मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए शब्दों के साथ नहीं आ सकता जिसने कौन बनेगा करोड़पति को एक नया जीवन दिया, जिसने इस मंच को फिर से रोशन किया, और जिसने एक परिवार को फिर से जोड़ा और मुझे आपके बीच मौजूद होने की इजाजत दी. मैं केबीसी के पुनर्जन्म के लिए इस देश के लोगों को सलाम करता हूं. यह मंच आपका है, यह खेल आपका है, और यह सीजन केवल आपका है. आपके प्यार का सम्मान करने के लिए मैं दोगुनी मेहनत के साथ आपके सामने मौजूद रहूंगा और मुझे यकीन है कि आप मेरा हाथ थामकर मेरा साथ देंगे." शूटिंग के दौरान स्टूडियो में मौजूद जनता ने तालियां बजाईं तो बिग बी इमोशनल

The 16th season of the most popular & loved show of Bharatiya Television🇮🇳 #KaunBanegaCrorepati hosted by @SrBachchan Gurudev ji commences. My best of wishes. 🙌❤️ #KBC16 @SonyTV @arunshesh ji @prashantkawadia @VikasAgarwalll @DrAnilLoveAB @AmitJos58870630 @raj20k @RajibMittra pic.twitter.com/aNVLapnKxf