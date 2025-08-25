विज्ञापन

पहली हिट फिल्म के बाद पापा अमिताभ बच्चन ने ऐसे उतारा स्टारडम का नशा, खुद अभिषेक बच्चन ने सुनाया मजेदार किस्सा

अभिषेक बच्चन की फिल्म धूम सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म की सक्सेस पार्टी के बाद जब वो घर गए तो उनका ऐसा रिएक्शन था.

मस्ती से लौट रहे थे अभिषेक, लेकिन पापा को देखते ही बदल गया मूड
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी दमदार एक्टिंग और मजाकिया अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से डेब्यू किया था, लेकिन शुरुआत में उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाईं. असली सफलता उन्हें 2004 में आई धूम से मिली. यह उनकी पहली हिट फिल्म थी, जिसके बाद अभिषेक ने खुद को "स्टार" मानना शुरू कर दिया था. लेकिन, इसी फिल्म के बाद का एक किस्सा उन्होंने खुद सुनाया, जिसने सभी को खूब हंसाया.

अभिषेक बच्चन ने बताया किस्सा

अभिषेक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा- 'धूम बहुत बड़ी हिट हुई थी. लोग कह रहे थे-यह तुम्हारी पहली हिट फिल्म है. इसके बाद आदित्य चोपड़ा ने एक सक्सेस पार्टी रखी. पार्टी खत्म होने के बाद सुबह मैं घर लौट रहा था और इतना खुश था कि लगा जैसे अब मैं सच में बड़ा स्टार बन गया हूंm गाड़ियों में लोग मुझे पहचानने लगे थे, जो पहले नहीं करते थे. उस समय मुझे लग रहा था कि इंडिया का पहला सुपरस्टार मैं ही हूं'.

ऐसे चढ़ा और उतरा नशा

अभिषेक ने आगे बताया- 'सुबह करीब 6 बजे मैं घर पहुंचा. सीना चौड़ा करके दरवाजे की घंटी बजाई. अंदर से दरवाजा किसने खोला? मेरे पापा यानी अमिताभ बच्चन. वो नाइट गाउन में, चश्मा लगाए, हाथ में अखबार लिए खड़े थे. उन्होंने कहा- ‘आ गए बेटा?' उसी पल मेरा सारा स्टारडम और घमंड गायब हो गया. मुझे समझ आया कि चाहे दुनिया मुझे स्टार मान ले, लेकिन घर में मैं सिर्फ अमिताभ बच्चन का बेटा हूं.इस मजेदार किस्से को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग, यहां तक कि अजय देवगन भी, ठहाके लगाकर हंस पड़े थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ किस्सा

अभिषेक बच्चन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. फैंस को उनका यह किस्सा काफी मजेदार और रियल लगा. लोगों ने कहा कि स्टारडम चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, लेकिन पैरेंट्स के सामने बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं.

Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan
