गलती सभी से होती है... समय रैना के'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सभी एपिसोड डिलीट करने पर आया अली गोनी का रिएक्शन

समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. इसी बीच कॉमेडियन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बुधवार को कहा कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से शो के सभी वीडियो हटा दिए हैं. इसके चलते सोशल मीडिया पर इंटरनेट यूजर्स और लोगों का मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है. वहीं टीवी एक्टर अली गोनी ने कहा है कि मौजूदा स्थिति समय रैना के लिए संभालने से ज्यादा गंभीर हो गई है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि हमें उन्हें माफ करना चाहिए.

अली गोनी ने एक्स पर पहले लिखा, उन्होंने समय को लेटेंट के सभी एपिसोड हटाने के लिए मजबूर किया. अच्छा नहीं है. उस 1 एपिसोड को हटा दिया जाना चाहिए था बस.. उन्होंने इस शो को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है. जहां कुछ दिन पहले हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था अब हर कोई उनके खिलाफ है. Lol क्या यार.

They forced Samay to delete all the episodes of latent.. not cool.. that 1 episode should have been deleted that's it.. He has worked hard to make this show successful.. where everyone was praising him few days back now everyone is against him lol kya yaar