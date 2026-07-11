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'डॉ. आरंभी' के जूनियर एक्टर संजीब सिंह की पेट्रोल पंप पर मौत, 13 घंटे लगातार काम करने के बाद बिगड़ी तबीयत

51 साल के संजीब सिंह की अचानक मौत ने एक बार फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वालों के मुश्किल वर्क शेड्यूल और सेहत से जुड़ी चिंताओं की ओर ध्यान खींचा है.

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'डॉ. आरंभी' के जूनियर एक्टर संजीब सिंह की पेट्रोल पंप पर मौत, 13 घंटे लगातार काम करने के बाद बिगड़ी तबीयत
एक्टर संजीब सिंह की हुई हार्ट अटैक से मौत
नई दिल्ली:

टेलीविजन इंडस्ट्री के सीनियर और जूनियर आर्टिस्ट, एक्टर संजीब सिंह की मौत पर दुख जता रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार तड़के एक टेलीविजन शो का शूट खत्म करके घर लौटते समय उन्हें हार्ट अटैक आया था. 51 साल के संजीब सिंह की अचानक मौत ने एक बार फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वालों के मुश्किल वर्क शेड्यूल और सेहत से जुड़ी चिंताओं की ओर ध्यान खींचा है.

News9 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संजीब सिंह मुंबई के साकी नाका में SJ स्टूडियो में टेलीविजन शो 'आरंभी' की शूटिंग कर रहे थे. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने बताया कि संजीब की काम की शिफ्ट दोपहर 2 बजे शुरू हुई और लगभग सुबह 3 बजे तक चली.

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शूटिंग पर खराब हुई तबीयत

दुबे ने बताया कि शूटिंग के दौरान संजीब ने तबीयत ठीक न होने की शिकायत की थी और काम फिर से शुरू करने से पहले आराम करने के लिए कुछ छोटे ब्रेक लिए थे. शूट खत्म होने के बाद, वह मोटरसाइकिल से घर के लिए निकले. रास्ते में, बाइक चलाने वाला पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुका, जहां एक्टर अचानक गिर पड़े. आशंका है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था.

परिवार को दी गई आर्थिक मदद

संजीब के परिवार में उनकी बहन और भाई हैं, जो कोलकाता में रहते हैं. दुबे के मुताबिक, उनकी बहन तलाकशुदा हैं जबकि उनके भाई गंभीर रूप से बीमार हैं. घटना के बाद, कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया. FWICE ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी है और एक्टर के शव को एयर कार्गो से कोलकाता भेजने का इंतजाम कर रही है ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके.

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एक्टर्स की सेहतमंद रखने की पहल

इस घटना ने एक बार फिर टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों के लंबे और शारीरिक रूप से थका देने वाले काम के घंटों पर चर्चा छेड़ दी है. दुबे ने बताया कि FWICE, सोनी और NGO 'डॉक्टर फॉर यू' के साथ मिलकर पिछले छह हफ्तों से शूटिंग सेट पर हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप लगा रहा है. इस पहल के तहत फिल्मिंग वाली जगहों पर एम्बुलेंस तैनात की गई हैं, ताकि वर्करों का ब्लड प्रेशर चेक किया जा सके, उन्हें जरूरी दवाएं दी जा सकें और मेडिकल सलाह दी जा सके. फेडरेशन का प्लान है कि रूटीन हेल्थ टेस्ट की सुविधाएं बढ़ाकर इस प्रोग्राम को और बड़ा किया जाए.

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