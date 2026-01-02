जिया शंकर से सगाई की खबरों पर अभिषेक मल्हन ने तोड़ी चुप्पी, बोले- वह चैप्टर खत्म हो गया

यूट्यूबर अभिषेक मल्हन, जो फुकरा इंसान के नाम से फेमस हैं और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में नजर आ चुके हैं. उनका पिछले दिनों को कंटेस्टेंट जिया शंकर के साथ नाम जोड़ा गया. वहीं कहा गया कि दोनों की सगाई हो गई है और वह दोनों रिश्ते में हैं. लेकिन अब जिया शंकर के बाद अभिषेक मल्हन ने भी सोशल मीडिया के जरिए इन खबरों को अफवाह बताया है. जबकि इससे पहले जिया शंकर ने मिस्ट्री मैन के साथ फोटो शेयर करके सगाई की खबरों को केवल अफवाह बताया था.

इंस्टाग्राम पर अभिषेक मल्हन ने सगाई की खबरों पर लगाया विराम

अभिषेक मल्हन ने नए साल पर इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया और साफ कहा कि उनका नाम किसी के साथ लिंक नहीं किया जाना चाहिए. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 3 साल पहले वह शो का हिस्सा थे और वह चैप्टर वहीं खत्म हो गया है और उन्होंने कहा कि उनकी पसंद और नजरिया साफ है. वह बदलेगा नहीं.

इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फैंस को बताया सच

अभिषेक मल्हन ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, "मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, प्लीज मेरा नाम किसी से भी जोड़ना बंद करें. मैं तीन साल पहले शो का हिस्सा था और वह चैप्टर वहीं खत्म हो गया. उस समय मेरे फैसले और मेरा रुख बहुत साफ था और तब से कुछ भी नहीं बदला है. निराशा की बात यह है कि यह एक पैटर्न बन गया है. हर साल की तरह, कहीं से भी सेम बाते बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के वायरल हो जाता है. मैं भी यह देख सकता हूं और मैं मानता हूं कि ऑडियंस भी ये नोटिस करने में स्मार्ट है. "

अफवाहों पर ध्यान ना देने की अभिषेक मल्हन ने कही बात

आगे उन्होंने लिखा, मैं इस तरह के गेम्स , अफवाहों और बिना बात की अफवाहों को एंटरटेन करने में हिस्सा नहीं लेना चाहता. मैं अपने काम पर फोकस करना चाहता हूं और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना चाहता हूं. मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका सब सम्मान करें और बातों को बंद करें.

जिया शंकर ने मिस्ट्री मैन के साथ शेयर की थी फोटो

इससे पहले अभिषेक मल्हन संग सगाई की खबरों पर रिएक्शन देते हुए एक्ट्रेस जिया शंकर ने मिस्ट्री मैन के साथ फोटो शेयर की थी और अफवाहों पर विराम लगाया था. वहीं इसके बाद फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर वह मिस्ट्री मैन कौन है.