जिया शंकर ने अभिषेक मल्हान संग सगाई की खबरों पर लगाया फुल स्टॉप, सस्पेंस वाली फोटो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

फैंस को लग रहा था कि जिया और अभिषेक की जोड़ी अब हमेशा के लिए एक होने वाली है, लेकिन जिया शंकर ने इन सारी अफवाहों पर एक झटके में फुल स्टॉप लगा दिया है. जी हां, जिया ने अभिषेक मल्हान संग अपनी सगाई की खबरों को झूठा करार दिया है. 

Jiya Shankar Instagram post : फोटो वाले शख्स का नाम तो नहीं बताया, लेकिन रोमांटिक वाइब से फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि जिया का दिल कहीं और ठहरा है.

Jiya Shankar Engagement : इंटरटेनमेंट की दुनिया में कब किसकी जोड़ी किसके साथ जुड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 'बिग बॉस OTT 2' फेम जिया शंकर और मशहूर यूट्यूबर अभिषेक मल्हान की सगाई की खबरें आग की तरह फैल रही थीं. फैंस को लग रहा था कि ये जोड़ी अब हमेशा के लिए एक होने वाली है, लेकिन जिया शंकर ने एक इन सारी अफवाहों पर एक झटके में फुल स्टॉप लगा दिया है. जी हां, जिया ने अभिषेक मल्हान संग अपनी सगाई की खबरों को झूठा करार दिया है. 

मंगलवार रात उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक रोमांटिक फोटो अपनी स्टोरी पर शेयर की. फोटो में कोई शख्स उनके माथे पर किस कर रहा है. जिसके कैप्शन में जिया ने लिखा - “लेट्स लीव फॉल्स रूमर्स इन 2025!” मतलब, 2025 में इन झूठी अफवाहों को पीछे छोड़ दें. इससे साफ हो गया कि अभिषेक के साथ सगाई वाली बातें मात्र अफवाह हैं. फैंस ने पोस्ट पर ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ ला दी.

दरअसल, जिया और अभिषेक की दोस्ती बिग बॉस OTT 2 के दौरान ही लोगों को पसंद आई थी. शो में दोनों की केमिस्ट्री कमाल की लगी. बाद में उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो भी साथ किया, जिससे फैंस को लगा कि कुछ तो पक्का चल रहा है. फिर एक एंटरटेनमेंट पेज ने सगाई की खबर पोस्ट कर दी और बात आग की तरह फैल गई. लेकिन जिया ने पोस्ट से न सिर्फ अफवाहें तोड़ीं, बल्कि ये भी दिखा दिया कि उनकी लाइफ में कोई और स्पेशल है. 

फोटो वाले शख्स का नाम तो नहीं बताया, लेकिन रोमांटिक वाइब से फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि जिया का दिल कहीं और ठहरा है.
 

