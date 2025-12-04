प्रेग्नेंट हैं आशका गोराडिया, 8वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर पोस्ट कर बोलीं- आने वाला है दूसरा बेबी

टीवी एक्ट्रेस और एंटरप्रेन्योर आशका गोराडिया (Aashka Goradia) ने अपनी 8वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर फैन्स को बड़ी खुशखबरी दी है. आशका ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया कि वह और उनके पति ब्रेंट गोब्ले (Brent Goble) अपना दूसरा बच्चा जल्द ही स्वागत करने वाले हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनका बेबी अगले साल मई में आने वाला है. इस खास मौके पर आशका ने एक प्यारा वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने बढ़ते परिवार की खुशी जताई. जैसे ही यह खबर सामने आई, फैन्स और टीवी जगत के सितारों ने कमेंट सेक्शन में ढेरों शुभकामनाएं भेजनी शुरू कर दीं.

आशका गोराडिया ने अपनी 8वीं मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया और बताया कि वह दूसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं. आशका ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा, “हमारी 8वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर सबसे अच्छी खबर… जिंदगी अब और मजेदार होने वाली है! एक और बीच बेबी आने वाला है.” आशका ने बताया कि उनका दूसरा बच्चा मई 2025 में आने वाला है. वीडियो के साथ उन्होंने अपने फैन्स से प्यार और आशीर्वाद देने की अपील भी की.

जैसे ही पोस्ट सामने आई, टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे बधाई देने लगे. एक्ट्रेस मौनी रॉय ने कमेंट किया, “Yay yay yay yay!” वहीं किश्वर मर्चेंट ने रेड हार्ट इमोजी शेयर कर अपनी खुशी जताई. फैन्स ने भी कमेंट्स की बाढ़ ला दी और कपल को ढेर सारा प्यार दिया. आशका और उनके पति ब्रेंट गोब्ले पहले से ही एक बेटे के माता-पिता हैं. उनका बेटा विलियम एलेक्ज़ेंडर (William Alexander) साल 2023 में पैदा हुआ था. दोनों अपने बेटे के साथ अक्सर सोशल मीडिया पर परिवार के सुंदर पल शेयर करते रहते हैं.

आशका गोराडिया ने 1 दिसंबर 2017 को ब्रेंट गोब्ले से शादी की थी. उनकी शादी दो रीति-रिवाजों से हुई. पहले क्रिश्चियन वेडिंग, फिर पारंपरिक हिंदू सेरेमनी. ब्रेंट एक जाने-माने योग शिक्षक और प्रैक्टिशनर हैं. आशका ने टीवी इंडस्ट्री में ‘कुसुम' में कुमुद और ‘लागी तुझसे लगन' में कालावती के किरदारों से खूब नाम कमाया. इसके अलावा वह खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, और नच बलिए जैसे रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं.