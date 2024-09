ब्रांडेड बैकपैक्स और ट्रॉली बैग्स पर Myntra की शानदार सेल न करें मिस, 30% से ज़्यादा की होगी बचत

ट्रेवलिंग की योजना बनाना हमेशा रोमांचक होता है, लेकिन एक चीज़ जो आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकती है वह है विश्वसनीय सामान. शुक्र है, Myntra के स्पेशल ऑफर आपको डील हासिल करने में मदद करने के लिए यहां मौजूद हैं, जो बाजार में कुछ बेहतरीन ब्रांडों पर 30% तक की छूट दे रहा है. मल्टी-पीस ट्रॉली सेट से लेकर स्टाइलिश बैकपैक्स तक, इस लिस्ट में यात्रा के लिए आवश्यक सभी चीजें शामिल हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी अगली यात्रा परेशानी मुक्त हो. कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स और फीचर्स का अन्वेषण करें, ताकि आप न केवल स्मार्ट यात्रा कर सकें, बल्कि स्टाइल और सुविधा की भावना के साथ भी यात्रा कर सकें. जल्दी करें, क्योंकि ये ऑफर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे!

1. Aristocrat Unisex Solid Set Of 3 Trigon Soft-Sided Large, Medium And Cabin Trolley Suitcases

Discount: 85% | Price: ₹4875 | M.R.P.: ₹32500 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यह Aristocrat सेट बड़े, मीडियम और केबिन साइज में तीन हाई क्वालिटी वाले ट्रॉली सूटकेस प्रदान करता है. अनुभवी यात्रियों के लिए डिज़ाइन की गई, ये नरम-तरफा ट्रॉलियां अपने 360-डिग्री घूमने वाले पहियों के कारण चलने में आसान होने के साथ-साथ अधिकतम क्षमता प्रदान करती हैं. लॉन्ग ट्रेवलिंग के लिए आदर्श, सेट में ऑर्गनाइस पैकिंग के लिए कई कम्पार्टमेंट, सुरक्षा के लिए ड्यूरेबल संयोजन ताले और अतिरिक्त सुविधा के लिए बाहरी जूते की जेबें शामिल हैं.

खासियतें:

360-डिग्री घूमने योग्य स्केट पहिये

एक से ज़्यादा कम्पार्टमेंट और बाहरी ज़िप जेब

जूते की जेबें और संयोजन ताले

निर्माता से 5 साल की वारंटी

2. Baggit Women Solid Backpack

Discount: 50% | Price: ₹1795 | M.R.P.: ₹3590 | Rating: 4.4 out of 5 stars

कैज़ुअल आउटिंग या वीकेंड की छुट्टियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त, बैगिट का यह स्लीक ब्लैक बैकपैक हर वीमेन के पास होना चाहिए. अपने विशाल कम्पार्टमेंट और सुरक्षित ज़िप बंद होने के साथ, यह फंक्शनेलिटी और स्टाइल का मिश्रण है. पैडेड पीठ अतिरिक्त आराम प्रदान करती है, जो इसे डेली यूज़ या हल्की यात्रा के लिए उपयुक्त बनाती है.

खासियतें:

ज़िप बंद होने के साथ दो मुख्य कम्पार्टमेंट

आराम के लिए पैडेड पीठ

आसानी से ले जाने के लिए नॉन-पैडेड हॉल लूप

कॉम्पैक्ट, स्टाइलिश डिज़ाइन

3. Roadster Bent Medium Trolley Suitcase

Discount: 74% | Price: ₹2339 | M.R.P.: ₹8999 | Rating: 4.3 out of 5 stars

ऊबड़-खाबड़ यात्रियों के लिए, रोडस्टर की यह मीडियम साइज की चैती नीली ट्रॉली सबसे अलग है. टेक्सचरड हार्ड-साइड शेल के साथ निर्मित, इसे कठिन यात्रा स्थितियों को सहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इलास्टिक स्ट्रैप और क्लिक-क्लैप क्लोजर यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका सामान सुरक्षित रहे, जबकि चार घूमने योग्य पहिये हवाई अड्डे के मीडियम से उड़ना आसान बनाते हैं.

खासियतें:

अधिकतम ड्यूरेबिलिटी के लिए हार्ड-साइड शेल

सुचारू गतिशीलता के लिए 360-डिग्री घूमने योग्य पहिये

वस्तुओं को यथास्थान रखने के लिए इलास्टि वेस्टबैंड

वॉटर-रेजिस्टेंस मटेरियल

4. Nasher Miles Set Of 3 Istanbul Colourblocked Hard-Sided Trolley Bags

Discount: ₹36,086 Off | Price: ₹14,899 | M.R.P.: ₹50,985 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Nasher Miles की तीन कलरब्लॉक वाली हार्ड-साइड ट्रॉलियों का यह सेट स्टाइलिश ग्लोबट्रॉटर के लिए एकदम सही है. चाहे आप छोटी यात्रा या लंबी छुट्टी के लिए पैकिंग कर रहे हों, ये सूटकेस आवश्यक ड्यूरेबिलिटी और क्षमता प्रदान करते हैं. नंबर लॉक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जबकि 360-डिग्री घूमने वाले पहिये सुचारू नेविगेशन की गारंटी देते हैं.

खासियतें:

ट्रेंडी लुक के लिए कलरब्लॉक्ड डिज़ाइन

360-डिग्री घूमने योग्य पहिये

बेहतर सुरक्षा के लिए हार्ड-साइडेड शेल्स

सुरक्षित नंबर लॉक

5. Wildcraft Women Purple Graphic Backpack

Discount: 50% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹1599 | Rating: 4.4 out of 5 stars

यह Wildcraft backpack कलर की चमक के साथ उपयोगिता को जोड़ता है. बोल्ड ग्राफ़िक प्रिंट की विशेषता के साथ, यह कैज़ुअल डे ट्रिप और स्टाइलिश कैरी-ऑन दोनों के लिए आदर्श है. इसका कॉम्पैक्ट साइज आपके आवश्यक सामानों के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है, अतिरिक्त आराम के लिए पैडेड जालीदार बैक के साथ.

खासियतें:

स्टाइलिश टच के लिए ग्राफिक प्रिंट

वॉटर-रेजिस्टेंस

पीछे पैडेड जाली

अतिरिक्त स्टोरेज के लिए ज़िप पॉकेट

6. Safari Coastline Printed Polycarbonate Small Hard Trolley Bag – 55 cm

Discount: ₹7501 Off | Price: ₹1899 | M.R.P.: ₹9400 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Safari की यह प्रिंटेड पॉलीकार्बोनेट ट्रॉली पैसे के लिए उत्कृष्ट मूल्य प्रदान करती है. हल्का लेकिन मजबूत, यह छोटी बिज़नेस ट्रिप्स या वीकेंड की छुट्टियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. टीएसए लॉक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि चार सुचारू रूप से घूमने वाले पहिये आसान गतिशीलता सुनिश्चित करते हैं.

खासियतें:

बेहतर सुरक्षा के लिए TSA लॉक

ड्यूरेबिलिटी के लिए पॉलीकार्बोनेट शेल

360-डिग्री स्मूथ-रोलिंग व्हील

वॉटर-रेजिस्टेंस

7. DressBerry Women Black Quilted Backpack With Pouch

Discount: 66% | Price: ₹1189 | M.R.P.: ₹3499 | Rating: 4.5 out of 5 stars

एक अट्रैक्टिव और प्रैक्टिकल बैकपैक, जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. DressBerry Women Black Quilted Backpack उन वीमेन के लिए एक स्टाइलिश ऑप्शन है जो कम से कम लेकिन फंक्शनल एक्सेसरी पसंद करती हैं. अतिरिक्त सुविधा के लिए यह एक अलग करने योग्य ग्लिटर पाउच के साथ आता है. इसका मीडियम साइज आपको बिना वजन कम किए आवश्यक सामान ले जाने के लिए आदर्श बनाता है.

खासियतें:

मॉडर्न लुक के लिए रज़ाईदार डिज़ाइन

एक मुख्य कम्पार्टमेंट और बाहरी जेब

आराम के लिए पैडेड शोल्डर स्ट्रैप

अतिरिक्त स्टोरेज के लिए डिटैचेबल पाउच

8. HEROZ Unisex Laptop Bag

Discount: 59% | Price: ₹846 | M.R.P.: ₹2064 | Rating: 4.7 out of 5 stars

एक ड्यूरेबल और स्लीक लैपटॉप बैग, HEROZ यूनिसेक्स लैपटॉप बैग 16 इंच तक के लैपटॉप को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. पैडेड एर्गोनोमिक स्ट्रैप के साथ, यह प्रोफेशनल और छात्रों दोनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. कई कम्पार्टमेंट आपके गैजेट को ऑर्गनाइस करने में मदद करते हैं, जिससे यह डेली ट्रेवल या बिज़नेस ट्रिप्स के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है.

खासियतें:

पैडेड लैपटॉप कम्पार्टमेंट

वॉटर-रेजिस्टेंस पॉलिएस्टर मटेरियल

अतिरिक्त स्टोरेज के लिए तीन बाहरी जेबें

निर्माता से 1 साल की वारंटी

9. Skybags Kids Black And Blue Graphic Printed Backpack

Discount: 62% | Price: ₹835 | M.R.P.: ₹2198 | Rating: 4.5 out of 5 stars

स्कूल या दिन की यात्राओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त, Skybags Kids Backpack में एक मज़ेदार, वाइब्रेंट ग्राफिक प्रिंट है. इसकी वॉटर-रेजिस्टेंस मटेरियल और पैडेड शोल्डर स्ट्रैप ड्यूरेबिलिटी और आराम सुनिश्चित करती हैं. तीन कम्पार्टमेंट और कई स्टोरेज जेबों के साथ, यह बैकपैक आसानी से स्कूल की आपूर्ति या छोटी यात्रा संबंधी आवश्यक चीजें ले जा सकता है.

खासियतें:

अतिरिक्त ड्यूरेबिलिटी के लिए वॉटर-रेजिस्टेंस

एर्गोनोमिक पैडेड शोल्डर स्ट्रैप

बेहतर संगठन के लिए विशाल कम्पार्टमेंट

1 वर्ष की निर्माता वारंटी

10. Nasher Miles Paris Textured Hard-Sided Cabin Trolley Bag

Discount: ₹9396 Off | Price: ₹4599 | M.R.P.: ₹13995 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Nasher Miles Paris Cabin Trolly उन यात्रियों के लिए एक प्रीमियम हार्ड-साइड ऑप्शन है जो ड्यूरेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं. 100% पॉलीप्रोपाइलीन से बना, यह हल्का ट्रॉली बैग इंटरनेशनल कैरी-ऑन या वीकेंड ट्रैवेलिंग के लिए बिल्कुल सही है. कई कम्पार्टमेंट और एक नंबर लॉक के साथ, यह सुनिश्चित करता है कि आपका सामान सुरक्षित और ऑर्गनाइस है.

खासियतें:

हल्का और ड्यूरेबल पॉलीकार्बोनेट शेल

अतिरिक्त सुरक्षा के लिए नंबर लॉक

कई कम्पार्टमेंट के साथ विशाल

शेल पर 3 साल की वारंटी और एक्सेसरीज पर 1 साल की वारंटी

11. Allen Solly Women Animal Textured Backpack

Discount: 52% | Price: ₹1727 | M.R.P.: ₹3599 | Rating: 4.5 out of 5 stars

वीमेन के लिए एक फैशनेबल ऑप्शन, Allen Solly Animal Textured Backpack स्टाइलिश और प्रैक्टिकल दोनों है. अपने अद्वितीय बनावट वाले डिज़ाइन और पर्याप्त स्टोरेज स्थान के साथ, यह रोजमर्रा के उपयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. इसकी वॉटर-रेजिस्टेंस सामग्री ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित करती है, जबकि एडजस्टेबल स्ट्रैप आराम प्रदान करती हैं.

खासियतें:

फ़ैशन-फ़ॉरवर्ड पशु टेक्सचरड डिज़ाइन

ज़िप बंद करने वाला एक मुख्य कम्पार्टमेंट

ड्यूरेबिलिटी के लिए वॉटर-रेजिस्टेंस

6 महीने की निर्माता की वारंटी

12. Hats Off Accessories Leather Crossbody Backpack

Discount: ₹2800 Off | Price: ₹1799 | M.R.P.: ₹4599 | Rating: 4.0 out of 5 stars

जो लोग मिनिमलिस्म पसंद करते हैं, उनके लिए हैट्स ऑफ एक्सेसरीज लेदर क्रॉसबॉडी बैकपैक जरूरी है. असली लेदर से बना इसका चिकना डिज़ाइन इसे कैज़ुअल आउटिंग के लिए परफेक्ट बनाता है. क्रॉसबॉडी स्ट्रैप हाथों से मुक्त सुविधा प्रदान करता है, और पैडेड बैक आराम सुनिश्चित करता है.

खासियतें:

प्रीमियम अनुभव के लिए असली लेदर

आसानी के लिए एडजस्टेबल क्रॉसबॉडी स्ट्रैप

एकाधिक ज़िप वाला एक मुख्य कम्पार्टमेंट

कॉम्पैक्ट और हल्का

13. Safari Accent Set Of 3 Polycarbonate 8-Wheel Hard Cabin, Medium And Large Trolleys

Discount: ₹26598 Off | Price: ₹6999 | M.R.P.: ₹33597 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Safari Accent Set उन लोगों के लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन है जो अक्सर यात्रा करते हैं. तीन ट्रॉलियों का यह सेट - केबिन, मीडियम और बड़ी - एक संपूर्ण यात्रा समाधान प्रदान करता है. मजबूत पॉलीकार्बोनेट से निर्मित, ये ट्रॉलियां किसी न किसी तरह की हैंडलिंग का सामना करने के लिए बनाई गई हैं. 360-डिग्री रोटेशन और कॉम्बिनेशन लॉक जैसी सुविधाओं के साथ, वे सुविधा और सुरक्षा प्रदान करते हैं.

खासियतें:

विभिन्न यात्रा आवश्यकताओं के लिए तीन साइज का सेट

आसान गतिशीलता के लिए 360-डिग्री घूमने वाले पहिये

बेहतर सुरक्षा के लिए कॉम्बिनेशन लॉक

वॉटर-रेजिस्टेंस पॉली कार्बोनेट खोल

Myntra पर टॉप-ब्रांड सामान पर ये अविश्वसनीय डील्स आपको अपने यात्रा गियर को अपग्रेड करने का सही मौका देते हैं. चाहे आप इंटरनेशनल ट्रेवलिंग के लिए एक मजबूत सूटकेस या डेली यूज़ के लिए एक स्टाइलिश बैकपैक की तलाश में हों, हर यात्री के लिए अद्वितीय कीमतों पर कुछ न कुछ उपलब्ध है. Safari, Nasher Miles और Skybags जैसे विश्वसनीय ब्रांडों से 70% तक की बढ़िया छूट और विश्वसनीय क्वालिटी के साथ, अब इन डील्स को प्राप्त करने का समय है. फंक्शनेलिटी, स्टाइल और अफोर्डेबिलिटी के कॉम्बिनेशन को न चूकें - बेहतर तरीके से यात्रा करें और इन डील्स के समाप्त होने से पहले अपने पसंदीदा सामान ले लें. अभी Myntra पर खरीदारी करें.