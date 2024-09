Baby care product: बच्‍चों की स्किन को स्‍पेशल केयर की जरूरत होती है. इसे पैरेंटिंग का एक अहम हिस्सा माना जाता है. ऐसे में Myntra का बेबी लव फेस्ट आपको इसे बिना ज्यादा खर्च किए करने में मदद कर सकता है. प्रीमियम बेबी केयर प्रोडक्ट्स पर शानदार छूट के साथ, Myntra ने भरोसेमंद ब्रांड्स जैसे Aveeno, Sebamed, Chicco और Nat Habit को एक साथ लेकर आया है. कम से कम 10% की छूट के साथ, ये डील्स आपके बच्चे की स्किन के लिए ज़रूरी प्रोडक्ट्स खरीदने का बेहतरीन मौका दे रही है.

1. Aveeno Baby Lightly Scented Natural Oat Formula Daily Moisturising Bath And Body Wash (354 ml)

Discount: 18% | Price: ₹795 | M.R.P.: ₹970 | Rating: 4.6 out of 5 stars

Aveeno का यह बॉडी वॉश सॉफ्ट, लाइट फ्रेगरेंस ओट फॉर्मूला से बना है, जो आपके बच्चे की सॉफ्ट स्किन को गहराई से नरिशमेंट देने के लिए बनाया गया है. इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट सुनिश्चित करते हैं कि सेंसिटिव स्किन भी नमीयुक्त और सेफ रहती है.

मुख्य विशेषताएं:

ओट एक्स्ट्रैक्ट नेचुरल नरिशमेंट देता है

स्किन को नमी देता है

सेंसिटिव, ड्राई स्किन के लिए परफेक्‍ट है

2. Chicco Baby Moments Gentle Body Wash And Shampoo With Apricot And Oats (500 ml)

Discount: 15% | Price: ₹509 | M.R.P.: ₹599 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यह 2-इन-1 प्रोडक्‍ट नहाने के टाइम को इर्जी बनाने के लिए बिल्कुल सही है. खुबानी और जई के साथ तैयार किया गया, यह एक लाइट क्‍लीनिंग देने का काम करता है.

मुख्य विशेषताएं:

स्किन और बालों पर सॉफ्ट

पौष्टिक खुबानी और जई से समृद्ध

सेंसिटिव स्किन पर डेली यूज कर सकते हैं

3. Aveeno Baby Natural Oatmeal Daily Moisturising Lotion (227 gm)

Discount: 18% | Price: ₹795 | M.R.P.: ₹970 | Rating: 4.7 out of 5 stars

Aveeno का नेचुरल ओटमील डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन आपकी बच्चे की स्किन को हाइड्रेशन देता है. इसे स्किन स्‍पेशलिस्‍ट ने टेस्‍ट किया है. इसे आप अपने बच्‍चे की स्किन पर आसानी से अप्‍लाई कर सकती हैं.

मुख्य विशेषताएं:

नेचुरल ओटमील से बना

24 घंटे का मॉइस्चराइजेशन देता है

हार्ड केमिकल से मुक्त

4. Aveeno Baby Daily Moisture Wash And Shampoo With Glycerine And Oat Extract (532 ml)

Discount: 19% | Price: ₹1255 | M.R.P.: ₹1550 | Rating: 4.6 out of 5 stars

Aveeno का डेली मॉइस्चर वॉश एंड शैम्पू एक मल्‍टी टास्किंग प्रोसेस प्रोडक्‍ट है जो सिर से पैर तक सफाई करने काक करता है. ग्लिसरीन और ओट एक्स्ट्रैक्ट के साथ, यह न केवल स्किन को साफ करता है बल्कि सेंसिटिव स्किन को भी हाइड्रेट बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

ग्लिसरीन और ओट एक्स्ट्रैक्ट शामिल है

हाइपोएलर्जेनिक और डेली यूज के लिए सुरक्षित

क्रुअल्‍टी फ्री फॉर्मूलेशन

5. Sebamed Baby Cleansing Bar With Panthenol For Delicate Skin (150 gm)

Discount: 10% | Price: ₹387 | M.R.P.: ₹430 | Rating: 4.6 out of 5 stars

Sebamed's Baby Cleansing Bar is specially formulated for your baby's delicate skin. Free from harsh soap and chemicals, it maintains the skin's natural pH balance, ensuring gentle cleansing and moisture retention.

Key Features:

pH value of 5.5, ideal for baby skin

Free from colour additives, soap, and alkalis

Enriched with vitamins and moisturising agents

6. Nat Habit Milk Nut Baby Daily Ubtan With Yogurt And Sesame Oil (80 gm)

Discount: 25% | Price: ₹261 | M.R.P.: ₹349 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Nat Habit का यह अनूठा बेबी उबटन आपके बच्चे की स्किन को नरिश करता है. इसमें दूध, दही और तिल के तेल के गुण शामिल हैं.

मुख्य विशेषताएं:

दूध, दही और तिल के तेल से समृद्ध

एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल

डेली यूज करने के लिए परफेक्‍ट

7. Sebamed Baby Bubble Bath With Chamomile For No Tears (200 ml)

Discount: 10% | Price: ₹369 | M.R.P.: ₹410 | Rating: 4.6 out of 5 stars

यह सेबेमेड बेबी बबल कैमोमाइल युक्त है और इसमें जीवाणुरोधी गुण शामिल हैं. इसे छह महीने और उससे अधिक उम्र के बच्‍चों के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मुख्य विशेषताएं:

साबुन और एल्कलाइन फ्री फॉर्मूला

कैमोमाइल स्किन को सुखद और हाइड्रेट करता है

स्किन पर जलन नहीं होने देगा

8. Nat Habit Kids Pure Olive Baby Oil Enriched With Vitamin E And Omega-3, 6 (100 ml)

Discount: 29% | Price: ₹257 | M.R.P.: ₹363 | Rating: 4.5 out of 5 stars

पौष्टिक और हाइड्रेटिंग बेबी ऑयल की तलाश में पैरेंट्स के लिए, Nat Habit का ऑलिव बेबी ऑयल बेस्‍ट ऑप्‍शन है. विटामिन ई और ओमेगा -3, 6 फैटी एसिड के साथ समृद्ध, यह ऑयल आपके बच्चे की स्किन को गहराई से नरिशमेंट और मजबूत करती है.

मुख्य विशेषताएं:

विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर

गहराई से मॉइस्चराइज करता है

सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्‍ट

9. Cetaphil Baby Massage Oil With Shea Butter (200 ml)

Discount: 10% | Price: ₹616 | M.R.P.: ₹685 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Cetaphil का यह हाइपोएलर्जेनिक मसाज ऑयल बच्‍चे की स्किन को सॉफ्ट हाइड्रेशन और सेफ्टी देता है. शीया बटर के साथ तैयार किया गया, यह पैराबेन फ्री है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

पैराबेन और मिनरल ऑयल फ्री

नवजात बच्‍चों के लिए हाइपोएलर्जेनिक

मॉइस्चराइजिंग शीया बटर के गुण शामिल हैं

10. Sebamed Baby Body Milk Lotion (100 ml)

Discount: 10% | Price: ₹486 | M.R.P.: ₹540 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Sebamed का बेबी बॉडी मिल्क लोशन ड्राईया सेंसिटिव स्किन वाले बच्‍चों के लिए काफी फायदेमंद होगा. इसका अनूठा ऑयल-इन-वाटर इमल्शन मीठे बादाम के तेल और शीया बटर जैसे नेचुरल लिपिडों से भरा हुआ है, जो ड्राईनेस को रोकने और सॉफ्ट, स्‍मूथ स्किन को बढ़ावा देता है.

मुख्य विशेषताएं:

बादाम के तेल और शीया बटर शामिल हैं

22% नेचुरल लिपिड ड्राईनेस से बचाते हैं

नॉन ग्रेसी

11. Nat Habit Fresh Ksheer Lepa Aloe Cucumber Face Mask (40 gm)

Discount: 25% | Price: ₹135 | M.R.P.: ₹181 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Nat Habit का यह सॉफ्ट एलो क्यूकंबर फेस मास्क स्‍पेशली ड्राई स्किन को हाइड्रेट और र्फेश करने के लिए तैयार किया गया है. एलो वेरा और खीरे जैसे इसके नेचुरल तत्व स्किन में नमी बैलेंस करते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

एलो वेरा और खीरे स्किन हो हाइड्रेशन देते हैं

नेचुरल और कैमिकल फ्री

ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्‍ट

Myntra का बेबी लव फेस्ट माता-पिता के लिए अपने बच्चे की नाजुक स्किन का नरिशमेंट और सुरक्षा देने वाले हाई क्‍वालिटी चाइल्‍ड केयर प्रोडक्‍ट में निवेश करने का एक सुनहरा अवसर है. Aveeno, Sebamed और Chicco जैसे टॉप ब्रांड के साथ आकर्षक छूट पर प्रोडक्‍टों की पेशकश करते हुए, ये डील्‍स सुनिश्चित करते हैं कि आप क्‍वालिटी या बजट से समझौता किए बिना अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं. अब Myntra पर खरीदारी करें.