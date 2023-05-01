एमी के रेड कार्पेट पर परियों सी दिखी ये एक्ट्रेस, एक की ड्रेस पर लगे थे 46 फूल

फ्लोरेंस प्यू विविएन वेस्टवुड के डिजाइन किए गए सीक्विन से सजे कॉरसेटेड गाउन में किसी फेयरीटेल जैसी लग रही थीं. ऊपर से जोड़ा गया लाइलक ट्यूल ओवरले उनके गाउन को एक ड्रामैटिक लुक दे रहा था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.