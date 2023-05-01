एमी के रेड कार्पेट पर परियों सी दिखी ये एक्ट्रेस, एक की ड्रेस पर लगे थे 46 फूल

लॉ रोच की स्टाइलिंग में, जेंडया प्राडा के सिल्वर गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. इस गाउन में पीछे की तरफ लंबी ट्रेल और प्लंजिंग नेकलाइन थी. उन्होंने मिकिमोटो की ज्वेलरी और रोलेक्स घड़ी के साथ अपने लुक को पूरा किया.
सेलेना गोमेज ने सुनहरे रंग के खास डिजाइन वाले लुई वितों गाउन और टिफनी एंड कंपनी की ज्वेलरी पहनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. बिना स्ट्रैप वाले इस गाउन और उसके साथ पहनी गई डायमंड ज्वेलरी ने सभी को इम्प्रेस किया.
निकोल किडमैन स्ट्रैपलेस शनेल गाउन और ओमेगा घड़ी पहने सबसे स्टाइलिश सेलेब्रिटीज में से एक थीं. मैथ्यू बाल्जी की डिजाइन की हुई इस खास ड्रेस में लेयर्ड रैफिया, सिल्क क्रेप और सिल्क ऑर्गेंजा से बने 46 फूल लगे थे.
फ्लोरेंस प्यू विविएन वेस्टवुड के डिजाइन किए गए सीक्विन से सजे कॉरसेटेड गाउन में किसी फेयरीटेल जैसी लग रही थीं. ऊपर से जोड़ा गया लाइलक ट्यूल ओवरले उनके गाउन को एक ड्रामैटिक लुक दे रहा था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.